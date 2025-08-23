“Cosa mi ha chiesto Pier Silvio Berlusconi”. Gianluigi Nuzzi pronto a partire con Dentro la Notizia

Gianluigi Nuzzi torna su Canale 5, a partire dal 1 settembre, con il programma pomeridiano Dentro la Notizia. Il giornalista ha quindi rilasciato un’intervista per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, svelando tutte le novità della nuova edizione e anche qualche retroscena. Il conduttore ha infatti rivelato che Pier Silvio Berlusconi gli avrebbe fatto una richiesta specifica, chiedendogli se fosse disponibile a trattare ogni tipo di notizia. “Il mio editore mi ha chiesto se fossi disponibile a impergnarmi a essere sempre agganciato ai fatti che si susseguono, dando anche fiato all’approfondimento” – ha detto lui – “e io ho accettato con un grande senso di responsabilità ‘intaccato’ solo dall’entusiasmo che sento crescere in me…“. Il protagonista Mediaset ha tra l’altro manifestato il suo grande entusiasmo nell’iniziare questa avventura televisiva.

L’annuncio di Gianluigi Nuzzi

Durante la stessa intervista, il conduttore Mediaset ha anche annunciato che il nuovo rotocalco non sarà uno spin-off di Quarto Grado. Il giornalista gli ha inoltre domandato se sarà affiancato da qualcuno durante la conduzione, e lui ha risposto che sarà solo, anche se con lui ci saranno ovviamente specialisti ed esperti chiamati per approfondire i vari argomenti di cronaca che saranno affrontati durante ogni puntata. “La conduzione sarà mia” – ha ammesso – “ma è chiaro che faremo ricorso a specialisti ed esperti quando andremo ad approfondire…“.

Tra l’altro, Nuzzi ha anche confessato che vorrebbe al suo fianco la dottoressa Gabriella Marano, psicologa molto competente che ha partecipato in passato anche ad alcune puntate di Quarto Grado. Il protagonista di Canale 5 ha inoltre parlato del titolo della sua nuova trasmissione – Dentro la Notizia – che rispecchia appieno tutto quello che i telespettatori vedranno a casa.

Dove nasce il titolo del format Dentro la Notizia

“Il titolo è la fotografia di quel che vedremo” – ha continuato lui – “Dato che le emozioni e i sentimenti non sono negoziabili, non reggono le intermediazioni, noi saremo là dove sarà la notizia per raccontarla portandoci dentro tutti gli spettatori“. Ad incorniciare tutto il format saranno il sorriso e la fiducia, due parole chiave che permetteranno ai presenti di affrontare le notizie al meglio.

“E poi avremo l’indignazione, l’impegno per il diritto alla giustizia e alla verità che sono più che mai necessari in questo periodo di confusione e ‘fake news’…”, ha infine concluso lui. Ad attendere il programma sono in tanti, anche perché il giornalista ha sempre partorito grandi idee nel palinsesto Mediaset.