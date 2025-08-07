Cosa fa oggi Antonio Jorio, lo storico cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Qualche mese fa, si era anche parlato di lui, paventando un possibile ritorno sul Trono Over di Uomini e Donne. Ad oggi, non se ne è fatto nulla. Cosa fa in questo momento, Antonio Jorio, che in passato è stato uno dei protagonisti del fortunato format ideato e condotto da Maria De Filippi?

Uomini e Donne continua a essere uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico italiano, merito anche della presenza inossidabile di Maria De Filippi, che da anni guida il dating show con maestria e stile. Il programma è stato teatro di numerosi volti noti, ma tra quelli che hanno lasciato un’impronta speciale c’è sicuramente Antonio Jorio, uno degli ex cavalieri più amati dal pubblico. Ma che fine ha fatto l’affascinante Jorio, e soprattutto, tornerà davvero nel parterre di Uomini e Donne?

Che fine ha fatto Antonio Jorio?

Antonio Jorio ha partecipato al programma anni fa, dove ha fatto molto parlare di sé. In particolare, la sua permanenza nella trasmissione è stata caratterizzata dalla conoscenza con Barbara De Santi, una delle dame più chiacchierate del programma. Tra i due, però, le cose non sono andate a buon fine, e la De Santi ha continuato la sua avventura nel parterre anche nelle stagioni successive.

Nonostante la fine della sua conoscenza con Barbara, Antonio Jorio è rimasto un volto molto amato dai fan di Uomini e Donne, che continuano a chiedersi se, dopo tanto tempo, possa tornare nel programma. L’anno scorso soprattutto le voci su un suo possibile ritorno si sono infatti moltiplicate, alimentando la curiosità dei telespettatori.

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Antonio Jorio ha vissuto un periodo di relativa discrezione, lontano dai riflettori. Dopo aver abbandonato il programma con la dama Annamaria Pancallo, con cui si diceva fosse pronto a sposarsi, la relazione è però finita e, da allora, le sue apparizioni pubbliche sono diventate sporadiche.

Al momento, l’ex cavaliere ha deciso di tenere un profilo basso: il suo account sui social lo mostra, di tanto in tanto e recentemente ha pubblicato qualche suo scatto al mare, mostrandosi molto diverso rispetto al passato. Molti fan sperano in un suo ritorno, ma, al momento, sembra che la possibilità che Jorio torni nel programma sia abbastanza remota. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a un suo ritorno, e considerando il suo allontanamento dalla scena pubblica, è difficile immaginare un ritorno in grande stile nel parterre di Uomini e Donne.