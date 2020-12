In mancanza di una Crisi di Governo natalizia (ci mancano giusto quella e le cavallette), Enrico Mentana sceglie di regalarsi uno speciale di prime time nell’ultima settimana dell’Avvento per domandarsi “Cos’è davvero Natale?”. Uno speciale in onda questa sera, martedì 22 dicembre, alle 21.25 su La7 per rispondere a una domanda non certo semplice. Una domanda che puntualmente segna il rapporto tra fede e ‘consumismo’ ma che nell’anno della Pandemia sia arricchisce di nuove sfumature, che mettono al centro condivisione e responsabilità. Un anno di guerra, al di là delle remore che molti hanno nell’usare il lessico bellico per descrivere questa continua lotta all’avanzata del Covid, che ha riscritto – o almeno avrebbe dovuto riscrivere – anche i rapporti tra scienza e politica, che sta mettendo a dura prova la fede dei cittadini nelle Istituzioni, prima ancora della fede dei Cattolici in questo Natale che richiede sacrifici.

Là dove ci si lamenta per le restrizioni che anticipano le messe di Natale e concedono agli italiani incontri fugaci (eppur permessi, nonostante un indice di mortalità tra i più alti del mondo) con parenti e amici, a rischio di diffusione incontrollata del virus tra brindisi e cene ‘illecite’, la voce più ‘rivoluzionaria’ è quella di Papa Francesco. Non solo ha anticipato la Santa Messa della Vigilia di Natale alle 19.00 del 24 dicembre, ma il Santo Padre è anche colui che più di tutti ha colto l’eccezionalità della Pandemia per ricordare ai fedeli la vera natura del Natale, al di là degli aspetti più ‘sociali’ e ‘culturali’ di una Festa che proprio quest’anno ha bisogno di essere riscoperta. Anche, e soprattutto, nel nome di chi non potrà festeggiarlo.

In questo incrocio tra fede, politica, scienza e società, Enrico Mentana prova a raccontare cosa sia davvero Natale in questo 2020: per farlo chiama in causa ospiti e commentatori e propone anche una riflessione su questi argomenti con il Cardinale Gianfranco Ravasi, il ‘ministro della cultura’ del Vaticano. L’appuntamento con lo speciale “Cos’è davvero Natale” quindi è per questa sera, martedì 22 dicembre, dopo Otto e Mezzo su La7.