Cortesie per gli ospiti torna sul set per registrare le nuove puntate, ma uno dei suoi giudici ha deciso di non ripetere l’esperienza. Con un post su Instagram, corredato da tante foto di scena realizzate con i suoi compagni di avventura, Diego Thomas fa sapere che non sarà nel cast della prossima stagione.

“Dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti […] Cortesie è un programma che mi ha dato tantissimo: conoscere così tante persone diverse che mi hanno aperto la porta di casa è un’esperienza meravigliosa e ho dei ricordi stupendi. Ringrazio tutti, rete, produzione e anche voi che mi avete seguito e avete creduto in me fin dalla prima ora”

scrive l’interior designer, che aveva ripreso il format con l’esperta di bon ton Csaba dalla Zorza e lo chef Roberto Valbuzzi. Per lui si sarebbe trattato di partecipare all’ottava stagione consecutiva dal ‘reboot’ del programma, titolo storico di Real Time portato al successo da Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli, rimasto in stand-by per diversi anni e tornato in auge dal 2018. Ma per il momento Thomas ha scelto di dedicarsi ad altri progetti e alla sua professione principale:

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano ;)”

si legge ancora nel post. Facile immaginare che possa esserci all’orizzonte anche qualche nuovo programma televisivo, magari in solitaria e improntato sul makeover più che sulla valutazione dell’esistente.

Intanto il programma si prepara a tornare con la sua ottava edizione, la sedicesima dal debutto del titolo, e con un nuovo cambio di cast: chi ci sarà con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi? Si accettano proposte (e scommesse).