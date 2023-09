Corrado Augias, il talismano dei debutti televisivi

Corrado Augias ha aperto la stagione televisiva di almeno tre programmi. Nelle ultime settimane il giornalista e scrittore è stato in ordine il primo ospite di L’aria che tira, DiMartedì e Chesarà. Da questo computo viene esclusa la sua partecipazione alla prima puntata di Rebus, dove fino allo scorso anno è stato presenza fissa. In quel caso, infatti, la sua presenza era un virtuale passaggio di consegne con chi dalla settimana dopo avrebbe occupato il suo posto.

Nelle altre tre occasioni, invece, la scelta di aprire le puntate inaugurali con Augias non è sembrata affatto casuale. In due di queste circostanze i programmi avevano almeno alcuni elementi di novità. L’aria che tira, confermato nel titolo, ha una nuova conduzione, quella di David Parenzo, mentre Chesarà di Serena Bortone rappresenta una novità assoluta.. L’unico programma senza cambiamenti tra i tre che lo hanno accolto nel loro kick-off è indubbiamente DiMartedì.

È superficiale dire quindi che la presenza di Corrado Augias è vista come una garanzia per la partenza di un programma, nuovo o vecchio che sia. Perché dunque si fa così tanto affidamento sulla partecipazione del giornalista, scrittore e conduttore televisivo? La prima di una serie di risposte potrebbe essere che la sua presenza, riconoscibile e riconosciuta dal pubblico, si distingue sempre per la lucidità e la chiarezza degli interventi fatti.

L’eloquio forbito, ma mai inaccessibile, rende inoltre Augias sempre intellegibile alla platea generalista. La sua dialettica arguta e intelligente ravviva poi i confronti con i suoi interlocutori, in discussioni che solitamente non richiedono la presenza di terze persone. Tutte queste ragioni inducono a puntare su di lui come ospite, a maggior ragione ora che è in promozione del suo nuovo libro, Paolo. L’uomo che inventò il cristianesimo.

Corrado Augias è così diventato a tutti gli effetti il talismano dei debutti televisivi.