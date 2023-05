Alla quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 (qui seguita in diretta da Alberto Graziola) capita proprio quello che non sarebbe dovuto capitare. Ci troviamo al momento della Prova ricompensa per i naufraghi, questa si è svolta all’interno della Palapa e non all’esterno come siamo stati abituati a vederla negli scorsi appuntamenti.

Ilary Blasi ha servito la prova ai telespettatori come “l’occasione per affrontare e superare le proprie paure“, ma forse qualcuno non ha tenuto conto che le reazioni non possono essere programmate come un timer. Così, ecco il patatrac.

La prova consisteva nella pesca di tre chiavi da una teca dentro il quale c’erano degli ‘ospiti’ come blatte, insetti vari e trabocchetti fastidiosi, il tutto all’oscuro dei naufraghi. Una mano dentro e via alla cieca.

Corinne Clery , chiamata da Alvin per raggiungere il luogo della prova, si scalda. Appena vede la teca coperta reagisce male sin da subito, si rifiuta di avvicinarsi. L’inviato dunque è costretto a rassicurare l’attrice “è tutto ok, non succede nulla” mentre lei continua a guardarlo intimorita da possibili traumi ricollegati alla sua fobia per i serpenti. “Non mi fate brutti scherzi!” grida Corinne, prova a realizzare cosa potrebbe succedere, si allontana “Non ce la posso fare! Me ne vado!“.

Alvin la invita a riavvicinarsi alla teca e in studio Ilary Blasi prima se la ride con Enrico Papi e poi rimprovera l’inviato “Stai solo peggiorando la situazione“. L’agitazione della Clery ormai ha preso il sopravvento e la naufraga abbraccia Alvin per mancanza di respirazione, Papi ironizza “Ma che fate ballate?” sulle risate della Blasi.

Sul volto dell’inviato c’è un evidente imbarazzo oltre che un nervosismo chiaro per come in studio si sta affrontando la situazione “Le manca il respiro, dateci un secondo“, a rendersi conto del momento di difficoltà reale è Vladimir Luxuria che commenta “Sulle fobie non si scherza“.

Corinne Clery sviene all’Isola dei Famosi – il video

La Clery non riesce più a tenersi in piedi, si mette la mano in testa “Mi sento male” e sviene. In studio il pubblico si spaventa, Ilary guarda attonita e dice solo un “No”. Solo a quel punto Papi apre gli occhi e decide che si deve evitare di insistere “No dai basta“. Alla buon’ora, si dice.

corinne clery sviene e ilary resta impassibile #isola pic.twitter.com/pDdIeJ6ilD — isola out of context (@oocisola) May 15, 2023

Un addetto del gruppo di lavoro in Honduras entra per soccorrere la naufraga. Le dà un po’ d’acqua per calmarsi mentre la Blasi le assicura che dentro la teca non c’è nessun serpente (ancora insiste?)

Fortunatamente Corinne Clery viene estromessa dalla prova (e ci mancherebbe altro), ma riesce comunque a godersi la ricompensa: un po’ di cibo per ricaricarsi. Poco dopo si riprende e, nonostante sia stata provata dall’agitazione, è riuscita a prendere parte anche alla prova leader.