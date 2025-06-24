Corinne Clery: età, fidanzato, ex marito e figli, dove vive, prima e il dopo

Corinne Clery, classe 1950, è nata a Parigi e sin da giovane ha dimostrato di avere una particolare attitudine sul set. Ha debuttato non ancora maggiorenne e sin da subito ha ottenuto l’attenzione degli addetti ai lavori. In Italia ha conquistato la popolarità divenendo in poco tempo un’attrice ricercata e di successo. Tra i ruoli più noti che le hanno dato una popolarità, anche a livello internazionale, quello di “Histoire d’O” e “Moonraker – Operazione spazio” (Agente 007). Nel corso della sua carriera Corinne ha spaziato tra cinema, fiction e televisione. Inoltre negli ultimi anni ha partecipato anche a diversi reality tra cui Pechino Express dove ha rivelato alcuni aspetti non noti della sua personalità.

Donna bellissima e corteggiata, Corinne in diverse occasioni è stata al centro del gossip anche se ha più volte ribadito di essere stata innamorata solo degli uomini che ha sposato. A soli 17 anni è convolata a nozze con il produttore cinematografico Hubert Wayaffe: i due nel 1967, hanno avuto un figlio: Alexandre. Nonostante il legame profondo ad un certo punto l’attrice ha chiesto la separazione a causa del comportamento non consono del marito quando il figlio stava male. Sembra infatti che il giovane ha vissuto dei momenti drammatici a causa di una grave malattia che lo ha costretto in ospedale per diverso tempo e che il produttore in quel periodo non si è mai presentato in ospedale.

Per Corinne è stato un periodo difficilissimo che ha dovuto affrontare da sola. Nel 2004 l’attrice francese ha sposato l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. Tra le due vip ci sono stati diversi scontri anche in diretta tv e questo ha alimentato la loro visibilità. Ercole è morto nel 2010 in seguito ad una grave malattia e per Corinne è stato un dolore enorme: “Nella mia testa e nel mio cuore c’è solo mio marito Giuseppe Ercole”, ha dichiarato in una recente intervista, dove ha anche ribadito che l’arredatore è stato l’unico vero grande amore della sua vita.

Corinne Clery oggi single: la fine del rapporto con Angelo Costabile

Dopo qualche anno la morte dell’ex marito Corinne Clery si è legata a Angelo Costabile, con cui ha partecipato anche a Pechino Express. Lui, molto più giovane di lei, si è sempre detto molto innamorato e le ha sempre dimostrato il suo affetto. Tuttavia l’attrice è sempre stata consapevole che la storia non poteva avere un futuro.

Ufficialmente i due si sono lasciati nel 2019, ma entrambi sostengono ancora oggi che il loro affetto era sincero. In una recente intervista l’attrice ha ammesso che i 28 anni di differenza ad un certo punto della storia hanno avuto un peso non indifferente. Oggi Corine si dichiara single anche se ha rivelato di avere intrapreso un’amicizia speciale: “Adesso sono interessata a un’altra persona… è una storia nuovissima, da un mese… Non è una persona famosa ed è vicina alla mia età.”

Corinne ha 75 anni ed è ancora una donna bellissima e affascinante, che tiene molto alla sua forma fisica. Rispetto a quando era giovane non è cambiata molto.

Corinne Clery, il rapporto contrastato con il figlio Alexandre

Ospite del salotto di Donne al Bivio Corinne Clery ha rivelato di non avere oggi un buon rapporto con il figlio Alexandre che l’ha resa nonna di due bellissimi nipoti. L’attrice ha affermato di aver subito aggressioni verbali e occasionalmente anche fisiche a causa di alcune divergenze d’opinioni in merito alla cessione dei suoi beni: “Ogni giorno mi mandava messaggi terribili in cui sperava che io morissi presto. Non ne ho mai parlato prima perché mi vergognavo di questo dolore così grande che non si può quantificare”.

L’attrice è convinta che in tutta questa situazione è coinvolta anche Serena Grandi. Per cui ha deciso di diffidare sia l’ex collega, che il figlio perché desidera solo vivere una vita serena nella sua casa: “Non ho visto nessuno per un mese, non riuscivo nemmeno a parlare. Voglio solo vivere in pace a casa mia. La cosa più grave è che mi accusa di rubare… fra i testimoni che ha portato contro di me c’è Serena Grandi. “