Come si concluderà il folle piano architettato dai protagonisti di Cops-Una banda di poliziotti? Lo scopriremo questa sera, 21 dicembre 2020, alle 21:15 su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv. La seconda ed ultima puntata (per ora: sono già stati annunciati nuovi episodi) della collection di film-tv diretti da Luca Miniero vedrà infatti Cinardi (Claudio Bisio) ed i suoi sottoposti lavorare affinché la Nardelli (Stefania Rocca) non scopra la verità.

Cosa succede nel secondo episodio di Cops?

Nell’episodio, “La stretta dell’Anaconda”, il piano messo a punto da Cinardi, aiutato da(Francesco Mandelli),(Pietro Sermonti),(Giulia Bevilacqua) e(Guglielmo Poggi) ha permesso al Commissariatodi restare aperto.

Però ha risvegliato quella criminalità che da tempo non si faceva sentire: così la Nardelli decide di mettersi sulle tracce di Zu Tore, che altri non è che Tonino (Dino Abbrescia). Per fare sì che il loro piano non sia scoperto, il gruppo di poliziotti deve sviare le indagini e difendere l’identità del latitante.

© Gianni Fiorito

Ma su Apulia ha messo gli occhi anche la cosca di Anaconda (Giovanni Esposito), fratello minore di Zu Tore che vuole trasformare la “cittadina più tranquilla d’Italia” nella sua piazza di spaccio. Ora che non devono più fingere reati, per Cinardi e la sua squadra le cose si fanno più serie e pericolose.

Tra appostamenti, indagini e missioni sotto copertura, il gruppo dovrà evitare che Anaconda riesca nel suo intento e mantenere pulita la propria reputazione di poliziotti dediti al lavoro. Un compito che non sarà del tutto facile e richiederà non poco impegno.

Come vedere Cops in streaming?

© Gianni Fiorito

E’ possibile vedere Cops-Una banda di poliziotti in streaming su Sky Go, e sull’app per smart tv, tablet o smartphone, oppure su Now Tv. La serie tv è anche visibile in 4K HDR con Sky Q Satellite.