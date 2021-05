Cops 2 la banda di poliziotti di Sky è tornata sul set con le novità di Ninni Bruschetta e Tullio Solenghi

La banda di poliziotti più sgangherati della tv italiana è pronta per raccontare nuove storie. Sono in corso in Puglia in queste settimane le riprese di Cops 2 – Una banda di poliziotti la divertente nuova collezione Sky che tra paesaggi da sogno e avventure improbabili, ha fatto divertire il pubblico degli abbonati (i primi due episodi sono on demand su Sky e in streaming su NOW).

Tra Lecce e Nardò fino al 7 Luglio sarà possibile imbattersi nel set delle due nuove puntate in preparazione, prodotte da Sky Studios con Banijay Studios Italy, dirette da Luca Miniero e scritte insieme a Sandrone Danzeri. Il divertente video che arriva direttamente dal set, fa capire il clima che si respira tra gli attori e tutto lo staff.

1

Guarda Cops - Una Banda di Poliziotti Fino al 30 maggio Now in offerta: 2 mesi a 9,99 €

Stra confermato tutto l’affiatato cast capitanato da Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi che, dopo anni di gloriosa carriera, è ancora in cerca della tanto agognata tranquillità. Accanto a lui la coppia formata da Pietro Sermonti il sovraintendente Nicola Gargiulo, soprannominato ironicamente O’SICC per la sua forma fisica e Giulia Bevilacqua l’ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud. Francesco Mandelli, è ancora Benny the Cop l’agente scelto appassionato di polizieschi americani. Guglielmo Poggi è il centralinista Tommaso che ci tiene a dire a tutti di essere gay, mentre Dino Abbrescia è il cuoco ambulante di Apulia, la finta cittadina in cui tutto è ambientato, dalla doppia identità.

Come in tutte le migliori produzioni internazionali, non mancano le novità nella seconda stagione, così al cast si aggiungono Gaia Messerklinger che sarà Catia giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico; Massimo De Lorenzo sarà Don Manolo, il parroco di Apulia con problemi di “cuore”; Ninni Bruschetta interpreterà Il Conte un nobile decaduto che vive con l’anziana madre; infine Tullio Solenghi sarà Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi in una delle indagini e a cui darà del gran filo da torcere.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione?

L’arresto di Anaconda alla fine della prima stagione, ha portato un po’ di pace ad Apulia. Ma la tranquillità sarà presto interrotta di nuovo. Il Commissario Cinardi e la sua banda di Cops saranno alle preso con nuove indagini. Qualcuno ha rubato la preziosa croce di Sant’Oronzo e poi ci sarà da indagare sull’omicidio di un Visconte. Gli oramai esperti poliziotti hanno dimostrato il loro valore e sono pronti a destreggiarsi sui nuovi casi con tutta la loro abituale comicità e maldestra goffaggine. La squadra è così chiamata ad indagare, ma anche a fare i conti con i propri problemi personali.