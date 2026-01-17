Coppa del Mondo sci, oggi la discesa femminile di Tarvisio: orario tv e azzurre in gara

Tarvisio torna nel circuito della Coppa del Mondo dopo 15 anni: oggi la discesa femminile sulla pista Di Prampero con Sofia Goggia e le azzurre. Orario e dove vederla in tv.

È un grande giorno per lo sci italiano, ancora più importante dopo la splendida vittoria di ieri di Giovanni Franzoni a Wengen, primo successo dell’azzurro in Coppa del Mondo. Tarvisio torna a ospitare la Coppa del Mondo di sci dopo quasi 15 anni dall’ultima volta. Oggi, sabato 18 gennaio 2026, alle ore 10.45 andrà in scena la discesa femminile sulla storica pista “Di Prampero”, con diretta TV in chiaro.

Tarvisio, ritorno dopo 15 anni

L’ultima volta che il circo rosa aveva fatto tappa in Friuli risale ai primi di marzo 2011, quando furono disputate tre gare che chiusero l’avventura tarvisiana nel massimo circuito. La località friulana sostituisce Cortina d’Ampezzo, impegnata nei preparativi per le Olimpiadi invernali.

Le favorite e le azzurre

La grande favorita è come al solito l’americana Lindsey Vonn (nella foto di copertina), che partirà con il pettorale numero 11, quello rosso di leader della classifica. La statunitense è anche l’unica con esperienza sulla “Di Prampero”, avendola dominata nel 2009 e nel 2011 in Super G. Sofia Goggia, con il numero 10, ha confessato di aver faticato nei due giorni di prove, che sono stati più di studio che di performance.

Otto le azzurre in gara: oltre a Goggia, ci saranno Laura Pirovano (pettorale 8, reduce dal quarto posto a Zauchensee), Nicol Delago (numero 3, la più veloce nella prova di ieri), Elena Curtoni (23), Nadia Delago (29, molto brillante nei training), Sara Thaler (35), Roberta Melesi (37) e Sara Allemand (45).

Attenzione anche alla tedesca Emma Aicher (pettorale 13), seconda nella classifica di specialità dove Pirovano è terza, e a Nina Ortlieb che potrebbe ritrovare il podio su una pista adatta alle sue caratteristiche di sensibilità sulla neve.

Dove vedere la discesa di Tarvisio in tv e streaming

La discesa femminile di Tarvisio sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 10.45, in chiaro e gratuitamente. La gara sarà visibile anche su Eurosport 1 (canali Sky e DAZN) e in streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN.

Classifica discesa femminile

1. Lindsey Vonn (USA) 340 punti, 2. Emma Aicher (GER) 211, 3. Laura Pirovano (ITA) 167, 4. Cornelia Huetter (AUT) 166, 5. Sofia Goggia (ITA) 156, 6. Kira Weidle (GER) 152, 7. Breezy Johnson (USA) 138, 8. Magdalena Egger (AUT) 123, 8. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 123, 10. Mirjam Puchner (AUT) 118

Classifica generale femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 923 punti, 2. Camille Rast (SUI) 753, 3. Paula Moltzan (USA) 502, 4. Alice Robinson (NZL) 489, 5. Julia Scheib (AUT) 460, 6. Emma Aicher (GER) 453, 7. Lindsey Vonn (USA) 450, 8. Sofia Goggia (ITA) 442, 9. Lara Colturi (ALB) 434