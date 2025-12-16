Coppa del mondo di sci alpino, a Courchevel la notte dello slalom: dove vederla in tv e streaming

La Coppa del mondo femminile torna a Courchevel con lo slalom in notturna: orari, protagoniste e tutte le informazioni su diretta tv e streaming.

La Coppa del mondo di sci alpino femminile fa tappa in Francia prima di svoltare sul tradizionale appuntamento di Val d’Isère per uno degli eventi più attesi dell’inverno.

Oggi lo Stade Emile Allais di Courchevel ospita infatti lo slalom speciale in notturna, una gara che negli anni ha costruito un fascino particolare grazie alle luci artificiali, alla pista compatta e a un pubblico sempre estremamente caldo e partecipe. È la quarta prova stagionale tra i pali stretti e arriva in una fase già significativa della classifica di specialità.

Coppa del Mondo femminile di sci a Courchevel

Courchevel rappresenta anche un passaggio chiave nel percorso che porta verso Milano Cortina 2026. Ogni manche, a questo punto della stagione, pesa non solo in termini di punti ma anche di gerarchie tecniche, soprattutto in una disciplina dove sono i dettagli a fare fanno la differenza.

Mikaela Shiffrin, ancora una volta, si presenta da leader indiscussa dello slalom forte anche di una supremazia evidente in classifica generale. Le vittorie ottenute a Levi, Gurgl e Copper Mountain, tre su tre in un en-plein che dice già moltissimo, hanno confermato una superiorità evidente. Ma la gara francese ha spesso raccontato storie meno scontate e vittorie più imprevedibili. La pista di Courchevel, specie in notturna, può cambiare rapidamente condizioni e ritmo, aprendo spiragli anche a chi parte con pettorali meno favorevoli.

Tra le rivali più accreditate spiccano Lena Duerr, sempre solidissima in slalom, Camille Rast e Lara Colturi, costante sul podio in questo avvio di stagione. Attenzione anche a Zrinka Ljutic, che proprio qui, nella passata stagione, seppe sfruttare al meglio una gara tatticamente complessa.

Le azzurre in gara e gli orari della prova

Saranno sette le italiane al via nello slalom di Courchevel: Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Celina Haller, Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani. Per il gruppo azzurro l’obiettivo principale resta la qualificazione alla seconda manche, con la consapevolezza che una buona prova in notturna può cambiare l’inerzia della stagione. Qualsiasi piazzamento tra le prime dieci sarà considerato come un successo…

Il programma prevede la prima manche alle 17.45 e la seconda manche alle 20.45, entrambe in orario serale, una scelta che contribuisce a rendere questo slalom uno degli eventi più riconoscibili del calendario.

Dove vedere lo slalom di Courchevel in tv e streaming

La gara di Coppa del mondo di sci alpino femminile a Courchevel sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport e su Eurosport. Diretta streaming disponibile su RaiPlay e su discovery+, piattaforma accessibile anche tramite DAZN, Prime Video Channels e TimVision.

Classifica generale di Coppa del Mondo

1 Mikaela Shiffrin 458

2 Alice Robinson 394

3 Lara Colturi 302

4 Julia Scheib 280

5 Paula Moltzan 267

6 Camille Rast 263

7 Lena Duerr 260

8 Emma Aicher 259

9 Sara Hector 244

10 Sofia Goggia 240

Classifica slalom di Coppa del Mondo

1 Mikaela Shiffrin 300

2 Lara Colturi 220

3 Lena Duerr 166

4 Wendy Holdener 132

5 Paula Moltzan 127

6 Camille Rast 102

7 Anna Swenn-Larsson 95

8 Katharina Truppe 91

9 Emma Aicher 89

10 Sara Hector 85