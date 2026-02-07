Coppa Italia volley, si apre la Final Four: orari, TV e semifinali | Trento-Piacenza, Perugia-Verona

Il primo trofeo della stagione della pallavolo maschile è pronto per essere assegnato. Oggi, 7 febbraio e domani – e domenica 8 febbraio – l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ospita la Final Four della Del Monte Coppa Italia di volley maschile, con quattro squadre pronte a darsi battaglia per conquistare il primo titolo stagionale.

Le semifinali di oggi vedranno in campo alle ore 15.30 Itas Trentino contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, seguite alle ore 18 da Sir Susa Vim Perugia contro Rana Verona. Domenica 8 febbraio alle ore 18 la finalissima, che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Coppa Italia, le semifinali

Trento-Piacenza (ore 15.30): Michieletto in dubbio, sfida tra ex

La prima semifinale mette di fronte due squadre che si conoscono benissimo. L’Itas Trentino arriva all’appuntamento come testa di serie numero 1 grazie al titolo d’inverno conquistato il 14 dicembre, ma nelle ultime settimane ha subito qualche colpo a vuoto scivolando al terzo posto in classifica, a tre punti da Verona (seconda) e a pari merito con Modena e la stessa Piacenza.

Il grande dubbio di formazione riguarda Alessandro Michieletto, stella della squadra gialloblù che ha saltato le ultime tre partite per un risentimento lombare. Lo staff medico scioglierà le riserve solo nell’immediata vigilia della partita. In rosa, come precauzione, è stato aggregato anche il baby Davide Boschini, classe 2007, schiacciatore dell’UniTrento Volley di Serie B.

“La Final Four di Coppa Italia è uno dei momenti più importanti e belli della stagione – ha dichiarato l’allenatore Marcelo Mendez – e per me lo è a maggior ragione perché sarà la prima volta che potrò viverlo da protagonista in questo ruolo. Piacenza è una squadra che ha trovato nel corso della stagione sempre maggiore ritmo e che gioca una pallavolo bella ed efficace. Scenderemo in campo molto motivati per provare a conquistare l’accesso alla prima finale della stagione”.

Piacenza, dal canto suo, torna protagonista di una Final Four dopo un anno di assenza. La squadra allenata da Dante Boninfante (uno dei tanti ex, insieme a Galassi, Pace e il preparatore atletico Barbieri) arriva galvanizzata da un ottimo momento di forma: cinque vittorie nelle ultime sei partite, con l’unica sconfitta al tie break a Modena. In classifica è quarta a pari merito con Trento.

I biancorossi dovrebbero fare a meno di Simon e Galassi (per sopperire all’assenza è stato tesserato in extremis il giovane francese Iyegbekedo), ma potranno contare sul sesto bomber del campionato, Giulio Bovolenta (276 punti staigonali), e sul terzo migliore al servizio in campionato, Yacine Mandiraci (40 ace).

Perugia-Verona (ore 18): la semifinale degli opposti

La seconda semifinale mette di fronte due squadre con obiettivi e storie diverse. La Sir Susa Vim Perugia è una delle corazzate del campionato, plurivincitrice di scudetti e coppe, abituata a giocarsi tutti i trofei fino alla fine. Verona, invece, è la grande sorpresa di questa stagione: attualmente seconda in classifica di Superlega, la Rana ha dimostrato di poter competere con chiunque.

Perugia ha nel suo roster alcuni dei migliori giocatori al mondo e parte ovviamente con i favori del pronostico. Ma Verona ha dimostrato di non avere paura di nessuno e di poter mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate. La chiave della partita sarà la capacità degli scaligeri di reggere la pressione di un palazzetto importante e di una semifinale con in palio la finale.

Il programma completo in TV e streaming

Niente diretta TV per le semifinali, una scelta inevitabile anche in considerazione della programmazione olimpica sulla RAI. Quindi oggi e domani le due semifinali saranno solo in streaming – su Rai Play (gratuito) e Volleyball World TV (per gli abbonati a pagamento)

Domenica la finale sarà invece in diretta TV su Rai Sport (ore 18.00), oltre che in streaming.