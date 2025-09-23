Coppa Italia, sedicesimi: Cagliari-Frosinone, Udinese-Palermo e Milan-Lecce | Ultime notizie, probabili formazioni, programma in TV

Otto partite in tre giorni è il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, turno unico a eliminazione diretta e immediata, tutte in diretta televisiva e in chiaro. Si parte oggi con Cagliari-Frosinone, Udinese-Palermo e Milan-Lecce per proseguire domani con Parma-Spezia, Verona-Venezia e Como-Sassuolo e chiudere giovedì con Genoa-Empoli e Torino-Pisa.

Tutte le gare fino ai quarti di finale non prevedono i tempi supplementari. In caso di parità al termine dei 90’ si calceranno direttamente i rigori.

Cagliari-Frosinone (ore 18.00)

Partita che promette intensità e tanti giovani in campo. Nel Cagliari, reduce da una bella vittoria a Lecce e protagonista di un ottimo momento, spazio tra i pali a Ciocci e a diverse seconde linee per dare minuti alle seconde linee e preservare energie in vista del campionato che vedranno i sardi impegnati sabato nell’anticipo contro l’Inter. Possibile 3-4-1-2 fluido, con Gaetano tra le linee a rifinire per Borrelli e Kiliçsoy.

Il Frosinone di Alvini arriva imbattuto in Serie B, due vittorie e due pareggi l’ultimo dei quali contro il Sudtirol ma anche con alcuni assenti: Cichella in regia per cercare subito la profondità su Colley e gli strappi di Dixon e Raychev. Per i giallazzurri conta soprattutto la compattezza nelle transizioni negative e la tenuta dei duelli laterali contro gli esterni sardi. Arbitra Ermanno Feliciani di Teramo. Chi vince agli ottavi affronterà in trasferta il Napoli. Diretta TV su 20.

Probabili formazioni

Cagliari (3-4-1-2): Ciocci; Zappa, Zé Pedro, Pintus; Di Pardo, Mazzitelli, Deiola, Idrissi; Gaetano; Borrelli, Kiliçsoy.

Frosinone (4-3-3): Pisseri; J. Oyono, Cittadini, J. Gelli, Masciangelo; Ndow, Cichella, Grosso; Dixon, Colley, Raychev.

Udinese-Palermo (ore 18.30)

Turnover ragionato per entrambe le squadre e posta altissima: l’ottavo all’Allianz Stadium contro la Juve. Udinese reduce dalla brutta sconfitta contro il Milan che dovrebbe proporre titolare Zaniolo in appoggio a Buksa. Il Palermo di Pippo Inzaghi arriva in gran momento di fiducia primo in classifica in Serie B, reduce da una bella vittoria contro il Bari (2-0) e imbattuto con 10 punti in quattro partite insieme a Modena e Cesena.

Rosanero che senza fare follie puntano a una partita di alto profilo che prevede Giacomo Corona al centro dell’attacco nel 3-4-2-1. Ai suoi fianchi Le Douaron e Vasić per cucire e attaccare la profondità. Arbitra Andrea Zanotti di Rimini, e chi vince troverà la Juve. Diretta TV su Italia 1.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Nunziante; Bertola, Palma, Kabasele; Zanoli, Lovric, Piotrowski, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Blin, Gomes, Giovane; Le Douaron, Vasić; Corona.

Milan-Lecce (ore 21.00)

Rotazioni attese anche a San Siro dove si gioca una delle tre partite in programma tra formazioni di Serie A. Milan orientato a dare fiato a diversi titolari, senza rinunciare alla qualità tra le linee. Possibile 4-3-3 con Sportiello in porta, corsie coperte da Florenzi e Theo Hernández, coppia centrale Gabbia-Thiaw; in mediana gestione palla affidata ad Adli con Musah e Reijnders a cambiare ritmo. Davanti, tridente “di gamba” con Chukwueze e Pulisic, reduce dalla doppietta di Udine, con Okafor che avrà una occasione da titolare al centro dell’attacco.

Il Lecce cerca di rimettere ordine a una formazione che ha raccolto poco in queste prime quattro partite di campionato, un solo punto con qualche recriminazione e non pochi rimpianti.

Confermato il 4-3-3 con Falcone tra i pali, Gendrey-Baschirotto-Pongračić-Gallo in lineac con Banda e Krstović a cercare spazio e profondità in avanti. Arbitra Paride Tremolada di Monza. Nella parte alta del tabellone, è la Lazio la squadra abbinata negli ottavi di finale, con partita secca all’Olimpico. Diretta TV su Italia 1.

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongračić, Gallo; Ramadani, González, Oudin; Banda, Krstović, Pierotti.

Il resto del programma di Coppa Italia

Mercoledì 24 settembre

ore 17.00 – Parma-Spezia (Canale 20)

ore 18.30 – Verona-Venezia (Italia 1)

ore 21.00 – Como-Sassuolo (Italia 1)

Giovedì 25 settembre

ore 18.30 – Genoa-Empoli (Italia 1)

ore 21.00 – Torino-Pisa (Italia 1)