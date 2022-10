Oggi si chiude la decima giornata del campionato di Serie A, ma è già tempo di pensare alla Coppa Italia, che tornerà in campo a partire da domani. A trasmettere in diretta tv tutte le gare in programma saranno le reti Mediaset, che hanno acquistato i diritti della competizione, giunta ai sedicesimi di finale.

Nel dettaglio tutti i match saranno visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Si parte martedì 18 ottobre con Genoa-Spal, in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. A raccontarla saranno Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli. In serata, con calcio di inizio alle 21.00, sarà la volta di Torino-Cittadella, in diretta alle ore 21.00, sul 20. La telecronaca di questo match sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Da mercoledì tre partite in calendario: alle ore 15.00 Spezia-Brescia andrà in diretta su Italia 1 con le voci di Simone Malagutti e Giancarlo Camolese. Sempre Italia 1 ospiterà alle 18.00 Parma-Bari con telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli e alle 21.00 Udinese-Monza con il racconto di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

La tre giorni di Coppa Italia si chiuderà giovedì 20 ottobre con Cremonese-Modena alle ore 15.00 in diretta su Italia 1 (telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese), Sampdoria-Ascoli alle 18.00 su Italia 1 (telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin) e Bologna-Cagliari alle ore 21.00 sempre sulla rete ‘giovane’ di Mediaset (telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero).

Da segnalare che il post partita è previsto sul canale 20 martedì sera e su Italia 1 mercoledì e giovedì. A condurli Monica Bertini, con ospiti in rotazione Mino Taveri, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino, Fabrizio Ravanelli, Giuseppe Incocciati e, per la moviola, gli ex arbitri Mauro Bergonzi e Graziano Cesari.