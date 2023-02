Dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta di ieri (4.418.000, 21.2% di share), torna oggi, mercoledì 1 febbraio, la Coppa Italia, con due partite valide per i quarti di finale. Si parte alle ore 18.00 con Fiorentina-Torino, che sarà trasmessa in diretta su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli. Alle 21.00 sarà invece la volta di Roma-Cremonese, stavolta proposta sulla rete ammiraglia Canale 5, dopo l’immancabile Striscia la notizia, in versione Striscina la notizia. A raccontarla sarà la coppia formata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

A seguire, su Canale 5, spazio al post-partita condotto Monica Bertini. Con lei in studio ci saranno Mino Taveri, Ciccio Graziani, Christian Panucci e, per la moviola, Mauro Bergonzi.

Le vincenti delle sfide odierne si affronteranno nelle semifinali (una di andata e una di ritorno) in programma ad aprile. La finale, salvo slittamenti dell’ultima ora, è fissata per il 24 maggio. Nella Roma stasera, in un Olimpico come quasi sempre negli ultimi tempi sold out, non ci sarà Nicolò Zaniolo, ormai fuori dal progetto tecnico della società giallorossa, dopo il mancato trasferimento nella sessione di calciomercato che si è conclusa proprio ieri sera. Il suo caso, che probabilmente avrà ripercussioni legali, sta facendo discutere anche per le modalità con le quali si è manifestato.

Ricordiamo che i quarti di finale di Coppa Italia si concluderanno domani sera, quando andrà in scena il big match Juventus-Lazio, con diretta su Canale 5. In questo caso la vincente sfiderà l’Inter che, come ricordato in apertura, ieri ha superato l’Atalanta.

Tutti i match della Coppa Italia – esclusiva Mediaset fino a tutta la prossima stagione – sono visibili anche in live streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.