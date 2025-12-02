Coppa Italia, oggi Juventus–Udinese: dove vedere in TV e in streaming il primo ottavo di finale

La Juventus debutta in Coppa Italia contro l’Udinese in una gara secca in programma all’Allianz Stadium: Spalletti prepara rotazioni, Runjaic punta sull’intensità. Formazioni, arbitri, precedenti, curiosità e dove vederla in tv e in streaming

Gli ottavi di finale di Coppa Italia entrano nel vivo con un calendario che in tre giorni concentra un buon numero di incroci intriganti. Per le big, le otto teste di serie, è il momento del debutto nella competizione mentre per tutte le altre – come Udinese, Venezia, Parma e Genoa – la sfida è un punto di riferimento interessante. Magari anche una grande occasione.

A partire da questa stagione, infatti, gli ottavi mantengono la formula “one shot”: in caso di parità dopo 90 minuti si va direttamente ai calci di rigore, un dettaglio che ha già regalato negli anni scorsi eliminazioni eccellenti. La Juventus torna in scena da protagonista naturale della competizione, mentre l’Udinese arriva da un percorso già cominciato in estate, con due turni superati senza difficoltà.

Coppa Italia, Juventus–Udinese

La Juventus si presenta con due vittorie consecutive tra Champions e campionato, otto i risultati utili inanellati in un mese, e con un umore più saldo nonostante la notizia per nulla semplice dell’infortunio di Vlahovic, costretto a fermarsi per almeno due-tre mesi. Spalletti ha ribadito in conferenza stampa che “serve essere vincenti, ma anche belli”, ricordando l’aspettativa del suo pubblico e sottolineando il desiderio di vedere una squadra fluida, aggressiva, coraggiosa anche nel contesto della Coppa Italia che non può essere considerato il terzo fronte in ordine di importanza dopo Campionato e Champions League.

L’Udinese di Runjaic arriva invece da un percorso limpido: 2-0 alla Carrarese e 2-1 al Palermo, con una squadra che ha ritrovato ordine e solidità. L’allenatore friulano non rinuncia all’identità verticale, né al carico offensivo che negli ultimi incontri è passato soprattutto dai piedi di Zaniolo, tra i più continui di questo avvio di stagione e protagonista anche nel corso dell’ultimo turno di campionato che ha visto i friulani vincere bene a Parma proprio con un gol del fantasista.

Come tradizione della Coppa Italia, le scelte di formazione saranno il primo tema di serata: Spalletti prepara un turnover ragionato ma vincolato da alcune assenze di rilievo, mentre l’Udinese si affiderà a una squadra con qualche elemento in rotazione, ma nemmeno troppi. La partita è anche una rivincita della sfida di campionato giocata in ottobre all’Allianz e vinta dalla Juventus 3-1.

Le probabili formazioni

Spalletti sta valutando diversi cambi. In porta tocca a Perin, mentre in difesa rientra Gatti insieme a Kelly e – a seconda dei carichi – Kalulu o Koopmeiners adattato in costruzione bassa. Sugli esterni pronti Joao Mario e Kostic, in mezzo turno per Miretti accanto proprio a Koopmeiners.

Davanti prende forma un tridente tecnico e veloce: Zhegrova favorito a destra, Yildiz alle spalle di David, con la possibilità di vedere anche Openda dal primo minuto, come riferito da Goal.

Runjaic ruota qualcosina ma senza esagerare: ci sarà spazio per Palma dietro, Ehizibue a destra, mentre in mediana si prepara il terzetto Ekkelenkamp–Zarraga–Karlstrom. Davanti Zaniolo è confermato seconda punta accanto a Buksa.

Juventus (3-4-2-1) – Perin; Gatti, Kelly, Kalulu; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David.

Udinese (3-5-2) – Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa.

La squadra arbitrale

La gara sarà diretta da Francesco Fourneau (Roma 1), assistenti: Scatragli – Palermo, IV ufficiale Marcenaro, VAR: Giua , AVAR: Marini.

Dove vedere Juventus–Udinese

La partita sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, su canale Italia 1, a partire dalle 20.55 per il prepartita. Lo streaming sarà gratuito su Mediaset Infinity, accessibile sia da app sia via browser, oltre che sul sito SportMediaset.

Il calendario completo degli ottavi di Coppa Italia

Lunedì 02.12

Juventus Udinese

La vincente di Juventus–Udinese affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Atalanta e Genoa.

Mercoledì 03.12

• Atalanta–Genoa, ore 15.00

• Napoli–Cagliari, ore 18.00

• Inter–Venezia, ore 21.00

Mercoledì 04.12

• Bologna–Parma, ore 18.00

• Lazio–Milan, ore 21.00

Lunedì 13.01.2026

• Roma–Torino, ore 21.00

Lunedì 27.01.2026

• Fiorentina–Como, ore 21.00