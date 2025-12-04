Atalanta, Napoli e Inter raggiungono la Juventus ai quarti di Coppa Italia. Oggi tocca a Bologna-Parma e Lazio-Milan, derby emiliano e rivincita dell’Olimpico con pass pesantissimi in palio.

Coppa Italia, oggi Bologna-Parma e Lazio-Milan: le dirette in tv e in chiaro degli ottavi di finale

Si chiude oggi la lunga parentesi infrasettimanale di Coppa Italia con le ultime due partite in programma di questo turno. Gli ultimi due match degli ottavi di finale torneranno a gennaio per completare il quadro della prossima fase.

Coppa Italia, i risultati di ieri

Dopo la vittoria della Juventus di martedì ieri pomeriggio al Gewiss Stadium non c’è stata storia: Atalanta-Genoa è finita 4-0. Djimsiti ha sbloccato la partita, poi nella ripresa De Roon, Pasalic e il giovane Ahanor, ex di turno, hanno dilatato il punteggio contro un Grifone rimasto in dieci per il rosso a Fini già nel primo tempo. Una vittoria larga e mai in discussione che vale alla Dea l’incrocio proprio con la Juventus nei quarti.

In serata, a Napoli e Milano, emozioni di segno diverso. Al Maradona il Napoli di Conte ha dovuto sudare fino ai rigori per piegare un generoso Cagliari: 1-1 nei 90 minuti con i gol di Lucca e S. Esposito, poi una serie infinita dal dischetto chiusa sul 10-9, con Milinkovic-Savic capace di segnare anche il proprio rigore prima di parare quello decisivo a Luvumbo con la trasformazione finale affidata con successo a Buongiorno. Gli azzurri tornano così ai quarti dopo cinque anni e aspettano la vincente di Fiorentina-Como in programma a gennaio

A San Siro l’Inter ha travolto il Venezia 5-1 in una serata di festa. Diouf ha aperto le danze con il suo primo gol a Milano, raddoppio immediato di Pio Esposito e 3-0 firmato da Thuram, che poi nella ripresa ha trovato anche la doppietta interrompendo un lungo digiuno. Nel finale rete di Sagrado per i lagunari e gran destro all’incrocio di Bonny per il 5-1 definitivo. Chivu e i suoi raggiungono i quarti dove affronteranno una tra Roma e Torino.

Coppa Italia, il programma di oggi

Bologna-Parma, Stadio Dall’Ara – ore 18.00

Oggi ad aprire il programma c’è un derby emiliano che vale un posto nei quarti: Bologna-Parma. I rossoblù, campioni in carica della Coppa Italia, arrivano da un periodo complessivamente positivo, macchiato però dall’ultimo turno e dal KO interno con la Cremonese in campionato che Italiano vuole subito archiviare. La Coppa diventa l’occasione ideale per rilanciarsi, senza snobbare però le rotazioni: rispetto al campionato sono attese novità con spazio dal 1’ per giocatori come Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi e Dallinga, in un 4-2-3-1 comunque competitivo.

Il Parma di Cuesta, dopo aver eliminato Spezia ai rigori e Pescara nei turni precedenti, arriva a Bologna per provare il colpo grosso in una fase di campionato non semplicissima. I gialloblù dovrebbero presentarsi con un 3-5-2 più “operaio”, in cui Djuric guiderà l’attacco e Ondrejka potrebbe ritrovare una maglia da titolare per mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio. L’idea è quella di coprire il campo con densità in mezzo e provare a colpire sulle ripartenze.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) – Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

Parma (3-5-2) – Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estévez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric.

Dirige Paride Tremolada di Monza, con Garzelli e Pistarelli assistenti, Piccinini quarto ufficiale, Baroni al VAR e Pairetto all’AVAR.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Lazio-Milan, Stadio Olimpico – Ore 21.00

A chiudere il turno di oggi la rivincita tra Lazio e Milan, che si ritrovano a cinque giorni di distanza dal confronto in Serie A vinto 1-0 dai rossoneri con un gol di Leao. Stavolta però la posta è secca: chi passa va ai quarti contro la vincente di Bologna-Parma, chi perde saluta la Coppa.

La Lazio di Sarri vive un momento alterno, con risultati che oscillano tra prestazioni convincenti e passi falsi. Il tecnico è orientato a qualche cambio: Mandas tra i pali al posto di Provedel, Nuno Tavares di nuovo titolare a sinistra e Dele-Bashiru in mezzo per dare fiato a Guendouzi. Davanti, conferma per Zaccagni e chance importante per Castellanos in un tridente completato da uno tra Pedro, Isaksen e Noslin. L’obiettivo è alzare il ritmo e sfruttare le corsie esterne per mettere in difficoltà una difesa rossonera fin qui solidissima.

Il Milan arriva invece sulle ali dell’entusiasmo, forte del successo in campionato proprio contro la Lazio e del colpo nel derby con l’Inter che lo ha riportato in piena corsa scudetto. Allegri non rinuncia al turnover ma conferma un undici di alto livello: Maignan in porta, De Winter in difesa insieme a Pavlovic, Jashari in mezzo al campo dopo il rientro dall’infortunio, Estupinan largo a sinistra. In avanti Loftus-Cheek agirà accanto a Leao, con Pulisic pronto a subentrare dalla panchina.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3) – Mandas; Lazzari (o Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

Milan (3-5-2) – Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao.

Arbitra Guida, con Lo Cicero e Dei Giudici assistenti, Doveri quarto ufficiale, Pezzuto al VAR e Aureliano all’AVAR. Anche Lazio-Milan sarà visibile gratuitamente in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

Coppa Italia, ottavi di finale

Juventus–Udinese 2-0

23’ aut. Palma 23′, 69’ M. Locatelli (rig.)

Atalanta–Genoa 4-0

19’ B. Djimsiti, 54’ M. De Roon, 82’ M. Pasalic, 90’+1 H. Ahanor

Napoli–Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

28’ L. Lucca, 67’ S. Esposito

Inter–Venezia 5-1

18’ A. Diouf, 20’ F. Pio Esposito, 34’ M. Thuram, 51′, 66’ Sagrado, 75’ Bonny

Giovedì 04 dicembre

Bologna–Parma, ore 18.00, stadio Renato Dall’Ara

Lazio–Milan, ore 21.00, stadio Olimpico

Lunedì 13 gennaio

Roma–Torino, ore 21.00, stadio Olimpico

Martedì 27 gennaio

Fiorentina–Como, ore 21.00