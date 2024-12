Il programma dei primi quattro ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024-25 che andranno in onda in chiaro su Italia 1.

Dal 3 dicembre 2024, inizierà la fase finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025, che vede il coinvolgimento delle teste di serie ossia delle prime otto classificate nella scorsa Serie A, già qualificate di diritto agli ottavi di finale.

Da martedì 3 a giovedì 5, si giocheranno le prime quattro partite degli ottavi e a scendere in campo saranno il Milan, che affronterà una delle tre compagini di Serie B arrivate a questo punto del torneo ossia il Sassuolo (le altre due sono Sampdoria e Cesena), la Fiorentina, reduce dalla partita di campionato con l’Inter sospesa e rinviata a causa del malore avvertito in campo da Edoardo Bove e impegnata nel derby toscano contro l’Empoli, il Bologna, che affronterà il Monza, e la Lazio che affronterà la capolista Napoli, sicuramente il big-match di questa prima tre giorni di Coppa.

Gli ottavi di finale si svolgeranno in gara unica. In caso di parità dopo il novantesimo minuto, si andrà direttamente ai rigori.

Di seguito, trovate la programmazione tv completa.

Dove vedere le partite di Coppa Italia in tv?

Le prime quattro partite degli ottavi di finale di Coppa Italia saranno trasmesse, in esclusiva e in chiaro, su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

I pre e i post-partita saranno condotti da Monica Bertini.

Coppa Italia 2024-25: partite 3 dicembre

Bologna-Monza

ore 18.30

Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Milan-Sassuolo

ore 21.00

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2024-25: partite 4 dicembre

Fiorentina-Empoli

ore 21

Italia 1

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Giuseppe Incocciati, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

Coppa Italia 2024-25: partite 5 dicembre

Lazio-Napoli

ore 21.00

Italia 1

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.