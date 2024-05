La finale di Coppa Italia 2023-2024 femminile, Roma-Fiorentina, andrà in onda su Rai 2, venerdì 24 maggio, in prima serata.

Coppa Italia 2023-2024 femminile, la finale in onda su Rai 2: Roma-Fiorentina

Torna il calcio femminile in prima serata, con la finale dell’edizione 2023-2024 della Coppa Italia Femminile Frecciarossa che andrà in onda stasera su Rai 2. Le squadre protagoniste saranno la Roma e la Fiorentina. La partita si giocherà allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.

La Roma, attualmente, è la squadra più forte del panorama calcistico femminile italiano, avendo vinto gli ultimi due scudetti che le hanno permesso di rompere l’egemonia della Juventus che andava avanti dal 2018. Le giallorosse hanno ben figurato anche in Europa, raggiugendo, nella scorsa stagione, i quarti di finale della Women’s Champions League, e diventando la seconda squadra italiana a raggiungere tale obiettivo. Per quanto riguarda la coppa nazionale, invece, le giallorosse hanno trionfato una volta, nel 2021, battendo in finale il Milan.

La Fiorentina, invece, per quanto concerne la Serie A di quest’anno, ha chiuso la Poule Scudetto, arrivando al terzo posto con 42 punti. Per quanto riguarda la coppa nazionale, le viole avranno l’opportunità di conquistare il terzo trofeo della loro storia, dopo averlo già vinto nel 2017 e nel 2018.

La Roma arriva a questa finale di Coppa Italia, dopo aver battuto il Cesena agli ottavi di finale, il Napoli ai quarti e il Milan alle semifinali. La Fiorentina, invece, nei turni precedenti, ha superato la Ternana agli ottavi di finale, l’Inter ai quarti e la Juventus alle semifinali.

Roma e Fiorentina si giocheranno il trofeo in 90 minuti: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari e, successivamente, gli eventuali rigori.

Nell’intervallo della partita, inoltre, è previsto un tributo a Raffaella Carrà.

Bianca Atzei, invece, canterà l’Inno di Mameli.

Coppa Italia, femminile: diretta tv

Roma Fiorentina, femminile: dove vederla

Roma-Fiorentina andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:30. Il collegamento avrà inizio alle ore 21:20.

La telecronaca sarà a cura di Tiziana Alla, con la partecipazione di Katia Serra. A bordo campo, ci sarà Sara Meini. Il commento tecnico sarà affidato a Martina Angelini.