Da martedì 10 a giovedì 19 gennaio 2023, la Coppa Italia 2022-2023 torna sulle reti Mediaset con gli ottavi di finali.

Nella fase finale della coppa nazionale, entrano in gioco le otto big della Serie A ossia le prime otto classificate dello scorso campionato: Inter, detentrice del trofeo, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta.

La prima squadra a scendere in campo questa sera, alle ore 21 su Canale 5, in questa prima “tre giorni” di Coppa Italia, sarà proprio l’Inter allenata da Simone Inzaghi, reduce dal deludente pareggio in casa del Monza in campionato. I nerazzurri incontreranno in casa, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, il Parma, la compagine di Serie B capitanata dall’eterno Gianluigi Buffon, 45 anni il prossimo 28 gennaio.

Il percorso dei gialloblu in Coppa Italia è iniziato ai trentaduesimi, con la vittoria in casa della Salernitana con il risultato finale di 2-0. Ai sedicesimi, invece, il Parma ha avuto la meglio sul Bari, vincendo in casa con il risultato di 1-0.

Ricordiamo che sia per quanto riguarda gli ottavi di finale che i quarti, non ci saranno andata e ritorno ma gare ad eliminazione diretta.

Chi vincerà questa partita incontrerà ai quarti di finale la vincente tra Atalanta e Spezia.

Ricordiamo che Mediaset detiene i diritti della coppa nazionale per questa stagione e anche per la stagione 2023-2024.

Di seguito, tutti i dettagli del pre e post-partita, orari, telecronisti e dove vedere la partita.

Inter-Parma su Canale 5: i dettagli

Inter-Parma

In diretta alle ore 21 su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Massimo Mauro, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari

Coppa Italia 2022-2023 su Mediaset Infinity

Le partite di Coppa Italia andranno in onda anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.