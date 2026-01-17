Coppa del Mondo sci, oggi la discesa maschile di Wengen: orario tv e azzurri in gara dopo il trionfo di Franzoni

L’Italia dello sci maschile vuole continuare a sognare soprattutto in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina, sempre più vicine. Dopo la storica vittoria di Giovanni Franzoni nel SuperG di ieri, oggi – sabato 18 gennaio 2026 alle ore 12.30 – va in scena la discesa libera maschile di Wengen, sulla mitica pista del Lauberhorn. Gli azzurri cercano il bis davanti ai 22mila spettatori che affollano l’impianto svizzero.

Il trionfo di Franzoni nel SuperG

Il 24enne bresciano (nella foto di copertina) ha regalato all’Italia la prima vittoria stagionale nello sci alpino maschile, a pochi giorni dalle Olimpiadi. Sceso con il pettorale numero 1, Franzoni ha disputato una gara perfetta chiudendo in 1.45.19, tempo che nessuno è riuscito a battere. Secondo l’austriaco Stefan Babinski a 35 centesimi, terzo lo svizzero Franjo Von Allmen a 37. Addirittura quarto Marco Odermatt, il grande favorito, a 53 centesimi dal vincitore.

“È una vittoria incredibile – ha dichiarato Franzoni, prima vittoria in assoluto in Coppa dopo il podio di qualche settimana fa – queste gare di Coppa del Mondo sono adrenaliniche, non trovo queste emozioni da altre parti. Ricevere i complimenti di Odermatt è un grande onore”.

Con questo successo, Franzoni è salito al terzo posto nella classifica di specialità SuperG con 218 punti, dietro al leader Odermatt (325) e all’austriaco Vincent Kriechmayr (231).

Gli azzurri in gara nella discesa

Otto gli italiani al via nella discesa libera: oltre a Franzoni, ci saranno Mattia Casse, Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder e Marco Abbruzzese. Tra i favoriti per la vittoria gli svizzeri Marco Odermatt, Alexis Monney e Franjo Von Allmen, e gli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser.

Dove vedere la discesa di Wengen in tv e streaming

La discesa libera maschile di Wengen sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 12.30, in chiaro e gratuitamente. La gara sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, DAZN, Sky Go e Now TV.

Classifica Discesa Maschile

1. Marco Odermatt (SUI), 2. Franjo Von Allmen (SUI), 3. Dominik Paris (ITA), 4. Florian Schieder (ITA), 5. Nils Alphand (FRA), 6. Nils Allegre (FRA), 7. Ryan Cochran-Siegle (USA), 8. Mattia Casse (ITA), 9. Vincent Kriechmayr (AUT), 10. Elian Lehto (FIN)

Classifica Generale Maschile

1. Marco Odermatt (SUI) 1005 punti, 2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 538, 3. Atle Lie Mcgrath (NOR) 478, 4. Marco Schwarz (AUT) 466, 5. Henrik Kristoffersen (NOR) 456, 6. Loic Meillard (SUI) 453, 7. Timon Haugan (NOR) 450, 8. Franjo Von Allmen (SUI) 379, 9. Paco Rassat (FRA) 340, 10. Clement Noel (FRA) 314