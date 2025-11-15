Coppa del Mondo di sci alpino al via: l’inverno che porta a Milano-Cortina è già iniziato

Riparte la stagione dello sci alpino: in questo fine settimana slalom di Levi, azzurri attesi e un anno cruciale verso le Olimpiadi di Milano e Cortina

La neve di Levi apre ufficialmente una delle stagioni più attese dello sci alpino moderno. Non è una Coppa del Mondo come le altre: siamo nella stagione che porta a Milano-Cortina 2026 e tutto, dai calendari alle scelte tecniche delle squadre, ha riflessi olimpici immediati.

Sci Alpino, la Coppa del Mondo

Dopo l’esordio di Solden, tradizionale punto di riferimento che apre la staigone in modo ufficiale, da oggi si entra nel vivo con le prime curve a Levi, in Finlandia, con il tradizionale slalom. Doppio appuntamento, oggi femminile e domani maschile, due gare che ci riportano nel cuore dello sport invernale con una domanda semplice: quali le conferme rispetto allo scorso anno in vista delle Olimpiadi?

L’Italia arriva a questo appuntamento con un ancora maggiore ambizione, qualche talento emergente e alcuni punti interrogativi. Le ultime stagioni hanno mostrato una squadra capace di piazzare risultati importanti nelle discipline veloci e di trovare nuovi equilibri tra veterani e giovani. Questo primo weekend, però, serve soprattutto per rimettere ordine dopo un’estate di test, aggiornamenti di materiali e cambi di assetto.

I risultati di oggi: lo slalom di Levi

La prima giornata rimette al centro dell’attenzione le specialiste delle porte strette. Levi resta una tappa chiave per misurare la condizione delle slalomiste, soprattutto in un anno pre-olimpico dove ogni manche pesa di più. La tradizione dice che qui si vedono già i nomi destinati a segnare la stagione, e anche quest’anno l’impressione è la stessa: chi parte forte a Levi spesso diventa un fattore stabile.

La Coppa del Mondo 2025-2026: un anno che vale doppio

Le classifiche si azzerano, ma i riferimenti restano. Federica Brignone e Marco Odermatt, vincitori della coppa di cristallo assoluta della scorsa stagione, rimettono in palio i due trofei più pesanti da difendere. L’azzurra lo scorso anno ha chiuso con le coppe di discesa e gigante. Ma la tremenda frattura del 3 aprile scorso la costringe a un lavoro di recupero difficilissimo, quanto meno per garantirsi la presenza alle Olimpiadi.

Lo svizzero di fatto ha conquistato tutto, tranne lo speciale andato al norvegese Kristoffersen al termine di un’annata impressionante tra tecnica e velocità e riparte come l’atleta da battere in quasi ogni disciplina.

Per gli azzurri, fari puntati anche su Sofia Goggia, terza assoluta lo scorso anno soprattutto dopo il drammatico infortunio di Marta Bassino per la quale la stagione è già finita.

I protagonisti attesi e gli obiettivi azzurri

In attesa di Federica Brignone la squadra femminile cerca nuovi equilibri e qualche talento emergenze con Sofia Goggia che dovrà ritrovare ritmo e fiducia in discesa e superG, con un occhio a non forzare troppo nei primi mesi.

Tra gli uomini i risultati del 2025 non sono certo stati straordinari. Nessun azzurro nella Top 10 assoluta: spiccano solo le due vittorie di Dominik Paris in Norvegia, l’exploit di Mattia Casse in Val Gardena e qualche podio pregiato.

Dove vedere la Coppa del Mondo in TV

Tutta la Coppa del Mondo 2025-2026 è trasmessa in diretta sulla Rai e su Eurosport. Rai 2 e RaiSport proporranno la diretta delle gare principali, in particolare slalom e gigante, con streaming gratuito su RaiPlay. Levi, come da tradizione, è visibile integralmente.

Eurosport 1 e 2: copertura totale del circuito, incluse prove e analisi tecniche, in streaming su Discovery+ e DAZN. Su NOW e Sky Sport gare disponibili tramite i canali Eurosport inclusi nei pacchetti di ogni singolo abbonato.

Gli orari variano da tappa a tappa ma il calendario prevede un mese di novembre concentrato sulle gare tecniche, prima che in dicembre si passi alle classiche di velocità: Lake Louise, Beaver Creek e Val d’Isère.

Le gare di questo fine settimana: orari e programma

Il circuito riparte ufficialmente tra oggi e domani da Levi (Finlandia) con gli slalom che aprono la stagione tecnica.

Sabato 15 novembre – Slalom femminile

Prima manche alle 11.00, seconda manche alle 14.00.

Domenica 16 novembre – Slalom maschile

Prima manche alle 11.00, seconda manche alle 14.00.