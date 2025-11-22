Coppa Davis, Spagna-Germania, l’Italia aspetta la semifinale che decreta l’avversaria | Il programma in TV

Italia in finale per di Coppa Davis per il terzo anno di fila, oggi a Bologna Spagna e Germania si giocano il diritto di sfidare Berrettini e Cobolli nella domenica decisiva che vale il trofeo

L’impresa di ieri ha acceso definitivamente il clima Davis a Bologna: il successo di Matteo Berrettini su Collignon e soprattutto l’incredibile maratona vinta da Flavio Cobolli contro Bergs, con sette match point annullati in un tie-break da antologia, hanno riportato l’Italia in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo.

Il gruppo di Volandri si gode una giornata “attiva” di riposo, tra scarico e tattica ma, soprattutto, guarda con grande attenzione all’altra semifinale, quella che oggi deciderà l’avversaria azzurra nella finale di domenica.

Coppa Davis, Spagna vs Germania

Alla SuperTennis Arena va in scena un classico del torneo: Spagna-Germania. I precedenti raccontano di una rivalità storica, con gli iberici in svantaggio nel computo complessivo degli scontri diretti (7-10) ma il presente dice che i tedeschi partono leggermente favoriti. Zverev arriva a questa sfida carico ma anche consapevole delle inevitabili responsabilità di una squadra che punta moltissimo su di lui.

La Spagna dal canto suo deve fare i conti con l’assenza pesantissima di Carlos Alcaraz e si affida a Pablo Carreno Busta e a Jaume Munar, protagonista di una vittoria chiave nei quarti su Lehecka ma sicuramente anello debole della catena.

La Germania risponde con Jan-Lennard Struff in apertura e con Alexander Zverev da numero uno: è lui, per classifica e stato di forma, il riferimento tecnico della semifinale.

Dove vederla in TV, gli appuntamenti

Si parte alle 12.00 con Carreno-Struff, poi – non prima delle 14.30 – spazio al secondo singolare tra Munar e Zverev. E nel caso, molto probabile, di un pareggio tutto si deciderà nel doppio, con specialisti veri come Krawietz/Puetz da una parte e Granollers/Martinez dall’altra: in questo caso sfida in programma alle 17.00. Tutta la semifinale sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis, con streaming su SuperTenniX. La finale di domani invece sarà trasmessa dalla RAI sull’ammiraglia RAI Uno, a partire dalle 14.55 con programmazione ridotta del tradizionale appuntamento con Domenica In.