Coppa Davis, Italia-Belgio a Bologna | La semifinale in TV, dove vedere le partite decisive

Berrettini e Cobolli guidano l’Italia di Volandri contro il Belgio di Bergs e Collignon nella semifinale di Bologna: in palio la terza finale consecutiva di Coppa Davis per la squadra Azzurra, favorita secondo i bookmaker

L’Italia del tennis torna in campo alla SuperTennis Arena di BolognaFiere per la semifinale di Coppa Davis contro il Belgio. Gli Azzurri, campioni in carica e reduci dal nettissimo 2-0 all’Austria, inseguono una storica terza finale consecutiva, anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Filippo Volandri riparte da certezze fresche: e dunque Matteo Berrettini in versione uomo di punta della Davis e un Flavio Cobolli esplosivo e in stato di grazia nel debutto contro Misolic.

Italia-Belgio, l’Italia di Volandri a caccia della storia

Contro il Belgio Volandri sceglie dunque la linea della continuità: nel primo singolare, quello tra i numeri due, è atteso in campo Berrettini contro Raphael Collignon, sorpresa dei quarti contro la Francia. A seguire tocca a Cobolli, chiamato a incrociare Zizou Bergs, autentico uomo Davis con una striscia importante di successi in nazionale e decisivo anche nel quarto di finale vinto dal Belgio, un po’ a sorpresa contro la Francia.

Il Belgio arriva a questa semifinale sulle ali dell’entusiasmo dopo il 2-0 rifilato ai Bleus, ma l’Italia parte favorita sia per profondità di rosa sia per spessore dell’esperienza recente. Il bilancio dei precedenti di Coppa Davis dice 6-4 per gli Azzurri e va dagli anni Cinquanta fino alle sfide più recenti, comprese la dolorosa sfida di Mestre che nel 2000 ci costò l’’eliminazione ma anche il successo dello scorso anno a Bologna, deciso in doppio da Bolelli e Vavassori.

I temi della sfida tra Italia e Belgio

Stavolta però numeri e precedenti valgono fino a un certo punto: molto dipenderà dal servizio di Berrettini, chiamato a dare subito l’inerzia giusta alla sua sfida, e dalla capacità di Cobolli di reggere la pressione del ruolo di numero uno davanti a un’arena tutta azzurra. In caso di 1-1 dopo i singolari, l’eventuale doppio vedrebbe di nuovo protagonisti Bolelli e Vavassori, coppia che a questi livelli ha dimostrato di essere una vera garanzia anche in considerazione della splendida stagione vissuta fin qui culminata con le semifinali delle Finals della settimana scorsa a Torino.

Coppa Davis 2025, i risultati di ieri

Alla vigilia di Italia-Belgio, la giornata di Bologna ha completato il quadro delle semifinali. In mattinata la Spagna, priva di Carlos Alcaraz, ha rimontato la Repubblica Ceca: dopo il KO di Carreno Busta con Mensik, è arrivata prima la risposta di Jaume Munar contro Lehecka e infine il sigillo del doppio Granollers/Martinez, capace di spuntarla in due tie-break ad altissima tensione.

In serata anche la Germania ha centrato solo in rimonta il 2-1 contro l’Argentina. Etcheverry aveva portato avanti i sudamericani battendo Struff con due tie-break, ma Zverev ha rimesso le cose a posto superando Cerundolo e trascinando il tie al doppio. Lì la coppia Krawietz/Puetz ha ribaltato Molteni/Zeballos al terzo set, regalando ai tedeschi la semifinale contro la Spagna. La semifinale tra Germania e Spagna si terrà sabato.

Italia-Belgio, orario e dove vederla in tv e streaming

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Belgio è in programma oggi, venerdì 21 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere, con inizio alle ore 16.00. Si parte con il primo singolare tra i numeri due, a seguire il confronto tra i numeri uno e, se necessario, il doppio conclusivo.

In tv, Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre ma anche sulla RAI, con programmazione su RAI Uno, per cominciare e se le sfide dovessero andare davvero per le lunghe la diretta proseguirebbe su RAI Due. Diretta anche in streaming su SuperTennis Tv e sulla piattaforma SuperTenniX oltre che ovviamente su RAI Play.