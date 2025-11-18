Coppa Davis 2025, l’Italia senza Sinner accende la Final 8 | Tutta la programmazione in TV e in Streaming

Archiviata la settimana da sogno di Torino, il tennis mondiale si sposta a Bologna per la Final 8 di Coppa Davis 2025. Da oggi fino domenica prossima BolognaFiere diventa il centro del mondo delle racchette: otto nazionali, tabellone a eliminazione diretta, atmosfera da stadio e l’Italia che prova a scrivere un pezzo di storia andando a caccia della terza insalatiera d’argento consecutiva.

Italia in Coppa Davis, chi c’è e chi non c’è

Niente Jannik Sinner e niente Lorenzo Musetti, fermati rispettivamente dalla gestione delle energie di fine stagione e da motivi fisici e personali. Ma la squadra di Filippo Volandri resta di altissimo profilo: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e la super coppia di doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalle semifinali alle Finals di Torino, sono comunque un nucleo più che competitivo di un gruppo che ha costruito i trionfi 2023 e 2024 proprio sulla forza del collettivo.

L’esordio azzurro è fissato per domani, mercoledì 19 novembre alle 16.00 contro l’Austria, squadra meno blasonata ma solidissima, con un blocco compatto guidato da Jurij Rodionov, Filip Misolic e dal capitano Jürgen Melzer, che ha costruito il percorso fino a Bologna su coesione e continuità.

Il format della Coppa Davis

Il tabellone è classico, eliminazione diretta al meglio delle cinque partite: con tre punti si passa. Si apre con due singolari, poi il doppio e i due singolari successivi. L’Italia in caso di vittoria con l’Austria tornerebbe in campo venerdì per affrontare la vincente di Francia-Belgio che apre il tabellone proprio questo pomeriggio. La finalissima è fissata per domenica: dall’altra parte del tabellone i due quarti di finale sono Spagna-Repubblica Ceca, in programma giovedì mattina, e Argentina-Germania, sempre giovedì nel tardo pomeriggio, dopo le 17.

Coppa Davis in tv: dove vederla Italia-Austria in esclusiva

Tutta la Final 8 di Coppa Davis sarà integralmente in chiaro: tutti i match da oggi a domenica, finale inclusa, saranno trasmessi gratis e in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, canale212 di Sky, e sul multicanale SuperTennis Plus. In streaming l’appuntamento è su SuperTenniX, la piattaforma digitale della FITP.

Italia-Austria di mercoledì sarà in esclusiva su SuperTennis, mentre semifinale e finale in caso di qualificazione degli Azzurri, andranno anche in simulcast su Rai 1 e RaiPlay.

Tennis, momento magico

In attesa di vedere quali saranno le scelte tecniche di Volandri, l’Italia del tennis si gode un momento magico. La vittoria di Sinner di domenica scorsa è stato uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno con ascolti addirittura superiori a quelli della Nazionale di calcio, bastonata dalla Norvegia a San Siro.

A Bologna ieri è arrivato direttamente da Torino anche Carlos Alcaraz che ha confermato la propria presenza alle Finals. Anche se un acciacco muscolare potrebbe vederlo risparmiato quanto meno nel primo turno contro la Repubblica Ceca.

Da oggi alle 16 si gioca: Francia-Belgio vede i Bleus favoriti, sei a tre il conto degli scontri diretti in Davis a favore dei francesi.