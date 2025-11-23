Italia e Spagna si giocano a Bologna la Coppa Davis 2025: Azzurri a caccia del tris, tutte le info su orari, precedenti e programmazione TV di quella che è una delle sfide più attese e importanti dell’anno

Coppa Davis 2025, la finale è Italia-Spagna | Orari e dove vederla in TV e in streaming

L’ultima giornata delle Finals di Coppa Davis 2025 porta in scena la finale che tutti volevano, quella dell’Italia, ma forse non quella che tutti si sarebbero aspettati: contro la Spagna, capace di andare con la forza del gruppo al di là della clamorosa assenza di Carlos Alcaraz.

Italia e Spagna, nonostante tutto

Si potrebbe dire che Italia e Spagna sono comunque in finale, nonostante le assenze dei loro tennisti più attesi, che per la rappresentativa di Volandri significa non solo fare a meno di Sinner ma anche di Musetti.

A Bologna, nella SuperTennis Arena allestita al quartiere fieristico mancano i protagonisti più attesi ma il duello è comunque quello fra le due scuole tennistiche più calde d’Europa, un carico di storia, rivalità e significato tecnico.

L’Italia arriva all’atto conclusivo da campione in carica e prova a entrare nel club delle nazioni che hanno saputo vincere la Davis per tre anni di fila. La Spagna, sei volte regina della competizione, torna in finale per la prima volta dal 2019 e prova a portare a casa la settima “insalatiera”, agganciando la Svezia nell’albo d’oro. Sullo sfondo un incrocio generazionale che passa dai due capitani non giocatori, Filippo Volandri e David Ferrer, protagonisti in campo nell’ultimo Italia-Spagna del 2006 e ora strateghi in panchina.

Il percorso dell’Italia verso la finale di Bologna

Il cammino azzurro dentro la Final 8 è stato lineare nel punteggio, ma molto meno scontato nelle sue dinamiche. Nei quarti di finale contro l’Austria e in semifinale contro il Belgio, l’Italia ha sempre chiuso 2-0 senza dover ricorrere al doppio. Matteo Berrettini ha dato solidità nel ruolo di leader tecnico, affiancato da un Flavio Cobolli diventato uomo copertina dopo il thriller vinto contro Zizou Bergs, con sette match point cancellati e un tie-break da antologia.

Volandri ha gestito il gruppo puntando sulla profondità della rosa: Cobolli, Lorenzo Sonego e la coppia di doppio Andrea Vavassori-Simone Bolelli garantiscono soluzioni diverse a seconda dell’andamento della sfida, con la consapevolezza che fin qui il contributo del doppio non è ancora stato necessario ma potrebbe diventare decisivo proprio nella finale.

Come la Spagna è arrivata in finale

La strada della Spagna è stata più accidentata e, proprio per questo, ancora più significativa. Nei quarti contro la Repubblica Ceca e in semifinale contro la Germania, gli iberici sono arrivati entrambe le volte al doppio decisivo, ribaltando situazioni ad altissima pressione. Pablo Carreno Busta ha firmato una vittoria da veterano contro Jan-Lennard Struff, rimontando da 1-6 nel tie-break del secondo set, mentre Jaume Munar ha giocato alla pari con Alexander Zverev pur arrendendosi in due set molto lottati.

Nel punto che vale la finale è emerso il valore del tandem composto da Marcel Granollers-Pedro Martinez, capace di interrompere la lunghissima striscia vincente in Davis della coppia tedesca Krawietz-Puetz. Un segnale chiarissimo: se la sfida di Bologna dovesse arrivare al doppio, la Spagna ha già dimostrato di saperci vivere dentro.

Precedenti, statistiche e fattore campo

Quella di Bologna sarà la quattordicesima sfida Italia-Spagna in Coppa Davis e, curiosamente, la prima in assoluto in una finale. Il bilancio complessivo racconta di un equilibrio quasi perfetto: 7-6 per gli azzurri, con l’Italia avanti nettamente nelle prime decadi della competizione e la Spagna capace di ribaltare l’inerzia dagli anni Novanta in poi.

L’ultimo incrocio risale al 2006 a Santander, nei play-off del World Group: allora furono proprio Volandri e Ferrer a incrociarsi in singolare, con la Spagna vincente 4-1 e l’Italia costretta a rimandare il sogno di un ritorno tra le grandi. Da allora gli iberici hanno vissuto l’epopea di Nadal, Almagro, Ferrer e compagni, mentre per l’Italia la rinascita è passata per le generazioni di Fognini, Sinner e ora di un gruppo che ha trovato in Berrettini e Cobolli i nuovi punti di riferimento.

Per la formazione di casa il fattore campo è tutt’altro che secondario. La SuperTennis Arena di BolognaFiere ha già spinto forte la squadra nei quarti e in semifinale e si preannuncia esaurita per la finale: l’ambiente potrebbe pesare nei momenti chiave, soprattutto se si dovesse arrivare a tie-break o situazioni di massimo equilibrio.

Le possibili scelte di Volandri e Ferrer

Il format della finale ricalca quello di tutte le sfide della Final 8: due singolari seguiti, se necessario, da un doppio. Si parte dai “numeri due”, poi tocca ai “numeri uno” e infine all’eventuale spareggio. Sulla carta, Volandri dovrebbe confermare l’impianto che lo ha portato fin qui: Berrettini in campo nel primo singolare, Cobolli ancora protagonista nel secondo, con Sonego pronta alternativa e la coppia Bolelli-Vavassori carta forte per il doppio.

Dall’altra parte rete Ferrer ha trovato un equilibrio molto chiaro: Carreno Busta riferimento esperto, Munar uomo da lotta e Fondo, Martinez e Granollers titolari quasi designati per il doppio, con la possibilità di mischiare le carte se la situazione lo richiedesse. Al netto delle scelte, la sensazione diffusa è che nessuno degli incontri sia realmente segnato in partenza: ogni punto può spostare inerzia, convinzione e coraggio.

Italia-Spagna in TV: orari, canali e palinsesto di Rai 1 e SuperTennis

La finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna è in programma oggi alla SuperTennis Arena di Bologna, con inizio fissato alle 15.00 per il primo singolare. A seguire si giocheranno il secondo match e l’eventuale doppio decisivo, con la possibilità concreta di una lunga maratona fino a sera.

Dal punto di vista televisivo, l’appuntamento sarà ampiamente coperto. In Italia la diretta integrale sarà proposta in chiaro da SuperTennis, canale della FITP, e da RAI Uno, che per l’occasione ha nuovamente rivoluzionato il proprio palinsesto domenicale. Domenica In andrà in onda in versione ridotta, chiudendo poco prima delle 15 per lasciare spazio alla linea allo studio tennis, mentre i programmi Da noi… a ruota libera e L’Eredità sono stati sospesi per seguire senza interruzioni l’evento.

Chi preferisce lo streaming potrà seguire Italia-Spagna su SuperTenniX, piattaforma OTT di SuperTennis, ma ovviamente anche su RaiPlay seguendo il feed di RAI Uno con la stessa copertura della TV tradizionale.