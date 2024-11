Coppa Davis 2024, oggi: Italia, programma, dove si gioca, dove vederla

Coppa Davis 2024: tutte le informazioni per seguire in diretta tv la Final Eight della Davis Cup con la nazionale azzurra detentrice del titolo.

Dopo aver festeggiato la vittoria di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals 2024, è arrivata l’ora di tifare l’Italia del tennis anche nella Final Eight della Coppa Davis 2024, che si giocherà dal 19 al 24 novembre 2024 a Malaga, in Spagna. L’Italia è chiamata a difendere il titolo, conquistato un anno fa, per la prima volta dopo 47 anni.

Ecco dove vedere in diretta i match della nazionale azzurra.

Dove vedere la Coppa Davis in tv?

Le finali della Coppa Davis sarà visibile sulle reti Rai e su Sky.

Coppa Davis 2024, dove vederla: diretta tv Rai

La Rai detiene i diritti in esclusiva free-to-air e trasmetterà l’intera Final Eight, tra Rai Sport, dove troveranno spazio tutti i match senza gli azzurri in campo, e Rai 2, che trasmetterà i match dell’Italia.

I match degli azzurri saranno commentati da Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, con Omar Camporese che si aggiungerà ai commenti in studio. Maurizio Fanelli, invece, sarà presente a bordo campo.

Martedì 19 novembre 2024

ore 17

Paesi Bassi-Spagna

Rai Sport

Coppa Davis 2024, dove vederla: diretta tv Sky

La squadra di telecronisti di Sky Sport che racconterà le partite da Malaga sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto. Al loro fianco, in telecronaca, Stefano Pescosolido e Laura Golarsa.

Tutte le sfide saranno precedute da studi pre partita e seguite dagli studi di commento e analisi. In conduzione da Malaga, Eleonora Cottarelli, insieme ad Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per tutte le partite e gli studi pre e post, mentre gli incontri andranno in onda in diretta anche su Sky Sport Uno. Al termine delle giornate di mercoledì, venerdì e domenica, inoltre, tre appuntamenti speciali con The Insider.

Martedì 19 novembre (Sky Sport Tennis e NOW)

ore 16.30

Studio Davis Cup (anche su Sky Sport Uno)

ore 17

Quarti, Olanda-Spagna (anche su Sky Sport Uno fino alle 20)

A seguire

Studio Davis Cup

Quando si gioca la Coppa Davis 2024?

La fase ad eliminazione diretta delle finali di Coppa Davis si disputa dal 19 al 24 novembre 2024 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, in Spagna.

Come funziona la finale di Coppa Davis?

Dopo la fase a gironi, che si è disputata dal 10 al 15 settembre 2024 a Bologna, Zhuhai, Valencia e Manchester, dal 19 al 24 novembre 2024, si disputerà la fase ad eliminazione diretta.

Si giocheranno i quarti di finale, poi le semifinali e, ovviamente, la finale.

Quarti di finale

19 novembre 2024 – Paesi Bassi-Spagna

20 novembre 2024 – Germania-Canada

21 novembre 2024 – Italia-Argentina

21 novembre 2024 – Stati Uniti-Australia

Semifinali

22 novembre 2024 – Prima semifinale

23 novembre 2024 – Seconda semifinale

Finale

24 novembre 2024 – Finale

Chi vince la Coppa Davis quanto guadagna?

La nazionale vincitrice della Coppa Davis vincerà un montepremi di 2.678.571 dollari pari a circa 2.4 milioni di euro.

La finalista perdente, invece, conquisterà un montepremi di 1.607.143 dollari, pari a circa 1.4 milioni di euro.

Coppa Davis 2024, Italia: squadra

I convocati del capitano Filippo Volandri sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.