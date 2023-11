L’Italia vince la Coppa Davis, una vittoria anche di Pier Francesco Forleo

L’Italia ha appena vinto la Coppa Davis. Dopo ben 47 anni dal Cile con quella squadra capitanata da Nicola Pietrangeli, il nostro paese si porta a casa la famosa insalatiera. Una vittoria entusiasmante dei nostri fantastici ragazzi. Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli con il nostro capitano non giocatore Filippo Volandri. Abbiamo ancora negli occhi le immagini degli azzurri che alzano la Coppa Davis, con quell’aggancio alla vittoria di 47 anni fa rappresentato dal capitano della squadra di allora, Nicola Pietrangeli, che alza pure lui la coppa. Pietrangeli è ora ambasciatore azzurro del tennis nel mondo.

Lasciamo naturalmente il commento agonistico a chi se ne occupa davvero, noi concentriamoci sull’evento televisivo. La Coppa Davis e prima gli ATP Finals hanno ridato lustro allo Sport Rai. Una testata questa che negli anni ha dovuto affrontare i repentini cambiamenti rispetto alla fruizione dello sport sul piccolo schermo. Cambiamenti che la Rai ha dovuto subire maggiormente, agendo l’ente radiotelevisivo pubblico praticamente in regime di monopolio in precedenza.

Ma alle volte, proprio quando le difficoltà sono ancora maggiori, capita di poter prendere delle decisioni che si rivelano poi essere vincenti. Le difficoltà aguzzano l’ingegno. La capacità di un direttore, una delle capacità più importanti per un direttore, è quella di essere visionario. Capire cioè prima degli altri l’efficacia di una sua decisione. Ecco perchè ci sentiamo di regalare questa vittoria sportiva e televisiva della Coppa Davis in Rai a Pier Francesco Forleo.

Pier Francesco Forleo era direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e fu lui a portare in Rai nel 2021 i diritti per la trasmissione sulla televisione pubblica della Coppa Davis. All’epoca la direttrice di Rai Sport era Alessandra De Stefano, che ha voluto ricordarlo su “X” con questo post ed insieme a lei Andrea Fabiano, ex direttore di Rai1 e Rai2:

Abbiamo vinto Pier ❤️ — AlessandraDeStefano (@destefanoaless) November 26, 2023

Pier Francesco Forleo è prematuramente ed improvvisamente mancato lo scorso mese di giugno, lasciando la moglie Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Ci piace gioire oggi, insieme ai nostri azzurri e a tutti gli italiani, ricordando la figura di Pier Francesco Forleo. Un dirigente Rai di grandi capacità, che lavorava dietro le quinte, lontano dai riflettori. In silenzio, ma con grande passione e competenza per la sua amata Rai. A lui, televisivamente parlando, dedichiamo la vittoria dell’Italia nella Coppa Davis 2023.