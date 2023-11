Non sappiamo se sia merito, perché come scopriremo di merito si tratta, di Giampaolo Rossi, come il sito Dagospia dice. Oppure come forse più logicamente del direttore della distribuzione Stefano Coletta (insieme alla nuova direzione Marketing guidata da Roberta Lucca). Oppure ancora direttamente dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio. Di certo la decisione di trasmettere la Coppa Davis su Rai2 è stata cosa buona e giusta (per gli ascolti della Rai). Quindi complimenti a chi l’ha deciso. Ma lasciamo parlare i numeri ed entriamo nel dettaglio.

La Coppa Davis e gli ATP Finals sulla Rai

Dunque la Rai si è ritrovata ad avere in casa un evento agonistico che ha catalizzato l’interesse degli sportivi e non sportivi del nostro paese. Parliamo del tennis e non solo della Coppa Davis, ma anche degli ATP Finals di Torino. Due eventi che hanno regalato alla televisione pubblica ascolti molto alti, questo grazie naturalmente ai nostri atleti, Jannik Sinner in testa. Eventi portati in casa Rai grazie alla lungimiranza di dirigenti quali Pier Francesco Forleo, a capo della direzione diritti sportivi e Alessandra De Stefano, all’epoca direttrice di Rai sport.

La scelta di mandare la Coppa Davis su Rai2

Le telecronache di questi due eventi sportivi sono state ospitate quasi interamente da Rai2. Ospitate giustamente su questo canale che in un ottica futura deve diventare un canale di sport, musica e notizie di flusso continuo. Oggi qui vogliamo analizzare la scelta Rai di affidare questi due eventi a Rai2 e lo facciamo mettendo a confronto le due domeniche tennistiche sulla televisione pubblica. Quella del 19 novembre, quando Rai1 ha ospitato la finale con Sinner degli ATP Finals di Torino e la successiva, ovvero quella del 26 novembre, dove la finale della Coppa Davis 2023 è andata in onda integralmente sulla Rete 2.

Gli ascolti di Rai e Mediaset nelle due domeniche “tennistiche”

Ebbene, la scelta di mandare la finale di Coppa Davis su Rai2, numeri alla mano, si è rivelata vincente. Infatti domenica 26 novembre nel prime time , fascia più pregiata e con la platea totale più numerosa e che ha beneficiato dell’onda lunga del tennis, vediamo che il totale Rai ottiene il 39,25% di share, con Mediaset ferma al 32,99%. Prendendo solo le reti generaliste la forbice fra Rai e Mediaset aumenta notevolmente, con Rai al 35% e Mediaset 22,37% di share. La settimana precedente invece, con la scelta di mandare la finale degli ATP su Rai1, Mediaset era in testa con il 36,60% a fronte del 34,26% di Rai. La tv pubblica cresce dunque di 7 punti e Mediaset cala di 3.

Se poi vogliamo guardare al totale giornata domenica 26, abbiamo Rai al 38,56% di share e Mediaset al 33,88%, mentre la settimana prima Mediaset era al 35,56% e Rai al 36,76% di share. Dunque la scelta di mandare su Rai2 la finale di Coppa Davis si è rivelata vincente sul totale Rai. Questo perchè Rai1, avendo comunque programmi profondamente radicati nel pubblico quali Reazione a catena e la fiction della domenica sera, pur scendendo, ha ottenuti ascolti di tutto rispetto. Rai2 invece ha praticamente quadruplicato i suoi ascolti, facendo quindi alzare il totale Rai a tal punto da superare in maniera robusta Mediaset.