Coppa d’Africa: parte l’ultimo turno dei gironi | Quattro partite decisive, dove vederle

Giornate decisive per la Coppa d’Africa. Inizia oggi l’ultimo turno della fase a gironi che è sempre un territorio imprevedibile, un punto di svolta in cui ogni errore può costare il passaggio del turno e ogni dettaglio diventa decisivo.

Coppa d’Africa, commento ai risultati di ieri

La giornata di ieri ha confermato il DNA imprevedibile del torneo, capace di sovvertire ogni pronostico nel giro di pochi minuti. Il risultato più sorprendente arriva dal Gruppo F, dove il Mozambico conquista la sua prima vittoria nella storia della competizione battendo 3-2 il Gabon. Una partita vibrante, fatta di slanci tecnici, errori difensivi e un finale sotto pressione che i Mambas hanno saputo gestire con maturità. La squadra di Chiquinho Conde si rilancia improvvisamente nella corsa alla qualificazione, mentre il Gabon, ancora fermo a zero punti, vede complicarsi drasticamente il proprio cammino.

Non meno clamorosa la vittoria del Sudan sulla Guinea Equatoriale: uno 0-1 frutto di un’autorete di Saul Coco che ha premiato il coraggio di una nazionale capace di restare compatta e cinica pur soffrendo per larghi tratti della gara. La Guinea Equatoriale, più brillante nel gioco ma poco concreta sotto porta, ora dovrà affrontare una qualificata Algeria con un margine di errore praticamente azzerato.

Proprio l’Algeria ha confermato solidità ed equilibrio regolando 1-0 il Burkina Faso in uno dei match più attesi in assoluto della prima fase grazie a un rigore di Riyad Mahrez. I Verdi, già qualificati, hanno mostrato una struttura di gioco chiara, pur rischiando qualcosa nel finale. Il Burkina Faso resta in corsa e potrà giocarsi tutto nell’ultima giornata.

Infine, il big match di giornata tra Costa d’Avorio e Camerun ha mantenuto le attese con un pareggio 1-1 che lascia tutto aperto nel Gruppo F. Ritmi alti, due traverse, occasioni nitide e un botta e risposta firmato da Amad Diallo e Junior Tchamadeu hanno certificato l’equilibrio tra due squadre che possono ancora puntare agli ottavi, ma che ora dovranno evitare passi falsi contro Gabon e Mozambico.

Coppa d’Africa, le partite di oggi

Oggi in campo le squadre dei gironi A e B che giocheranno contemporaneamente. Le prime due classificate di ogni girone accedono agli ottavi insieme alle quattro squadre migliori tra le terze classificate per punti, differenza reti o numero di reti segnate.

Zimbabwe-Sudafrica, Stade de Marrakech – Marrakech (ore 17.00)

Nel tardo pomeriggio di Marrakech, Zimbabwe e Sudafrica si giocano un pezzo importante del loro futuro continentale. I Bafana Bafana partono in posizione di vantaggio, con tre punti in classifica e la consapevolezza che un pareggio basterebbe per blindare almeno il secondo posto nel Gruppo B, forte anche del successo nello scontro diretto con l’Angola. Lo Zimbabwe arriva invece a questo incrocio con più rimpianti che certezze: il ko in rimonta contro l’Egitto e l’1-1 con l’Angola hanno lasciato la sensazione di una squadra competitiva, ma poco lucida nei momenti chiave.

La situazione è semplice solo sulla carta: il Sudafrica è certo di essere agli ottavi se non perde, mentre con una vittoria può ancora sognare il primo posto in caso di passo falso dell’Egitto. Lo Zimbabwe, fermo a quota 1, ha invece un solo risultato a disposizione: deve vincere per salire a 4 punti e presentarsi come candidata sia al secondo posto, se l’Angola dovesse fermarsi, sia al ruolo di possibile miglior terza. Un pareggio lo lascerebbe quasi sicuramente fuori, una sconfitta lo condannerebbe definitivamente. Sullo sfondo restano le combinazioni di differenza reti e scontri diretti con l’Angola, che potrebbero diventare decisive in caso di arrivo a pari punti.

Angola-Egitto, Stade de Agadir – Agadir (ore 17.00)

In parallelo, ad Agadir, l’Angola prova una impresa quasi disperata contro un Egitto già qualificato ma ancora impegnato a difendere il primo posto nel girone. I Palancas Negras hanno raccolto solo due pareggi nelle prime due uscite e sono costretti a cambiare passo proprio contro l’avversario più forte del gruppo: solo una vittoria permetterebbe agli angolani di salire a 4 punti e restare davvero in corsa, quantomeno per la classifica delle migliori terze, con un occhio sempre puntato su quello che succede tra Zimbabwe e Sudafrica.

Per l’Egitto la partita ha un peso diverso ma non per questo minore: con 6 punti in tasca Salah e compagni sono già certi di essere tra le prime due, ma un pareggio garantirebbe il primo posto, mentre una sconfitta aprirebbe scenari più complicati, con il rischio di chiudere il girone a pari punti con il Sudafrica e di dover guardare alla differenza reti. Se l’Angola dovesse davvero firmare il colpo grosso, potrebbe rimettersi in corsa anche per il secondo posto in caso di contemporaneo pareggio a Marrakech, sfruttando la mini-classifica con Sudafrica e Zimbabwe. In qualsiasi altra combinazione, l’obiettivo più realistico resta quello di chiudere a 4 punti e sperare che bastino per un pass come miglior terza.

Zambia-Marocco, Stade Prince Moulay Abdallah – Rabat (ore 20.00)

In serata, a Rabat, riflettori puntati sui padroni di casa del Marocco, che affrontano uno Zambia ancora a secco di vittorie ma pienamente in corsa in un Gruppo A compattissimo. I Leoni dell’Atlante guidano con 4 punti e sanno che un solo punto garantirebbe la qualificazione matematica, lasciando aperto il discorso primo posto. Con una vittoria, la squadra di Regragui – con Hakimi in forte dubbio – chiuderebbe il girone da capolista, mandando un messaggio forte alle altre big del torneo e confermando lo status di grande favorita. Più complicato l’esito di un pareggio che basterebbe al Marocco ma forse non allo Zambia, fermo a 2 punti dopo due pareggi, che arriva invece a quella che assomiglia molto a una finale anticipata. Solo vincendo salirebbe a 5 punti e sarebbe certo di chiudere almeno tra le prime due, indipendentemente da quello che accadrà tra Comore e Mali.

Comore-Mali, Stade Mohamed V – Casablanca (ore 20.00)

Alla stessa ora, al Mohamed V di Casablanca, Comore e Mali si sfidano in un incrocio che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio spareggio per la fase a eliminazione diretta. Il Mali ha 2 punti, proprio come lo Zambia, e sa che una vittoria lo porterebbe a quota 5, cifra che vale quasi sempre la qualificazione diretta e molto probabilmente anche il primo posto in caso di contemporaneo passo falso del Marocco. Un pareggio a 3 punti lo costringerebbe invece a giocarsi tutto sulla differenza reti rispetto alle altre terze, oltre che a sperare che lo Zambia non batta i padroni di casa.

Per le Comore, ferme a 1 punto, il margine di errore è praticamente nullo: servono i tre punti per arrivare a quota 4 e tenere aperta la porta degli ottavi, sia come seconda classificata nel caso in cui lo Zambia dovesse perdere contro il Marocco, sia come terza di lusso in una graduatoria che si annuncia affollata. Un pari lascerebbe la nazionale isolana quasi certamente fuori, una sconfitta lo sancirebbe in modo definitivo. Sul piano delle combinazioni, il Mali può permettersi di ragionare anche su uno scenario di qualificazione da terza con 3 punti, ma la sensazione è che per stare davvero tranquilli Sinayoko e compagni debbano puntare a una vittoria piena, evitando calcoli e conti incrociati con l’altra partita del girone.

Classifiche

Girone A – Marocco 4, Mali e Zambia 2, Comore 1

Girone B – Egitto 6, Sudafrica, Zimbabwe e Amgola 1

Girone C – Nigeria 6, Tunisia 3, Tanzania e Uganda 1

Girone D – Senegal e DR Congo 4, Benin 3, Botswana 0

Girone E – Algeria 6, Burkina Faso e Siudan 3, Guinea Equatoriale 0

Girone F – Camerun e Costa d’Avorio 4, Mozambico 3, Gabon 0

In bold le squadre aritmeticamente agli ottavi, in corsivo le squadre eliminate

I risultati fino a oggi

Primo turno

Marocco-Isole Comore 2-0

Mali-Zambia 1-1

Sudafrica-Angola 2-1

Egitto-Zimbabwe 2-1

Congo-Benin 1-0

Senegal-Botswana 3-0

Nigeria-Tanzania 2-1

Tunisia-Uganda 3-1

Burkina Faso-Guinea Equatorial 2-1

Algeria-Sudan 3-0

Costa d’Avorio-Mozambico 1-0

Camerun-Gabon 1-0

Secondo turno

Angola-Zimbabwe 1-1

Egitto-Sudafrica 1-0

Zambia-Comore 0-0

Marocco-Mali 1-1

Benin-Botswana 1-0

Senegal-DR Congo 1-1

Uganda-Tanzania 1-1

Nigeria-Tunisia 3-2

Gabon-Mozambico 2-3

Guinea Equatoriale-Sudan 0-1

Algeria-Burkina Faso 1-0

Costa d’Avorio-Camerun 1-1

Il programma di oggi (29 dicembre)

Angola-Egitto, ore 17.00

Zimbabwe-Sudafrica, ore 17.00

Comore-Mali, ore 20.00

Zambia-Maricco, ore 20.00

Dove vedere la Coppa d’Africa

Tutte le partite della Coppa d’Africa 2025 sono trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.