Si chiude la fase a gironi della Coppa d’Africa 2025 con le partite decisive dei gruppi E e F. L’Algeria ha già staccato il pass per gli ottavi, ma Sudan-Burkina Faso è uno spareggio vero, mentre nel Gruppo F Costa d’Avorio e Camerun si giocano il primato contro avversarie già

Coppa d’Africa 2025, ultima giornata dei gironi E e F: Algeria già qualificata, spareggi per tutte le altre | Le partite in TV e in streaming

La Coppa d’Africa 2025 entra nel vivo con l’ultima giornata della fase a gironi. Oggi si chiudono anche i gruppi E e F, con partite che decreteranno le ultime qualificate agli ottavi di finale. Se l’Algeria ha già blindato il primo posto nel Gruppo E, per tutte le altre squadre in campo è tempo di verdetti definitivi. Sudan e Burkina Faso si sfideranno in uno scontro diretto per il secondo posto, mentre nel Gruppo F la lotta è ancora apertissima tra Costa d’Avorio e Camerun, entrambe a quota 4 punti e separate solo dalla differenza reti.

Coppa d’Africa, i risultati di ieri

La giornata di ieri ha regalato verdetti importanti nei gruppi C e D. Nel Gruppo C la Nigeria ha chiuso in bellezza la fase a gironi con una vittoria per 3-1 sulla Guinea Equatoriale, confermando il primato con nove punti su nove. Le Super Eagles hanno dominato grazie alla doppietta di Raphael Onyedika e all’ottima prova dell’ex Milan Samuel Chukwueze, autore di due assist. L’episodio chiave è arrivato al 56′, quando il portiere ugandese Salim è stato espulso per un fallo di mano fuori area. L’Uganda, eliminata con un solo punto, ha trovato il gol della bandiera solo nel finale con Rogers Mato. La Tunisia si è qualificata agli ottavi con quattro punti grazie al pareggio 1-1 contro la Tanzania. I nordafricani sono passati in vantaggio su rigore con Gharbi, ma nella ripresa Salum ha firmato il pareggio che ha permesso alle Taifa Stars di strappare il pass per gli ottavi come una delle migliori terze, nonostante i soli due punti conquistati.

Nel Gruppo D il Senegal ha vinto con autorità contro il Benin per 3-0, chiudendo al primo posto con sette punti. I Leoni della Teranga hanno sbloccato il match nel primo tempo con Seck, poi hanno raddoppiato con Habib Diallo al 62′. L’ex Napoli Koulibaly è stato espulso a venti minuti dalla fine per un intervento pericoloso, un rosso che peserà negli ottavi di finale. Nel finale il Senegal ha calato il tris dal dischetto con Ndiaye. Il Benin, nonostante la sconfitta, si è qualificato tra le migliori terze con tre punti. La Repubblica Democratica del Congo ha travolto il Botswana per 3-0 grazie a un gol di Mbuku e una doppietta di Kakuta, chiudendo con sette punti come il Senegal ma con una differenza reti peggiore. I Leopardi hanno chiuso al secondo posto e agli ottavi affronteranno l’Algeria. Il Botswana ha chiuso senza punti.

Coppa d’Africa, le partite di oggi

Guinea Equatoriale-Algeria, Prince Héritier Moulay El Hassan Rabat (ore 17.00)

L’Algeria ha già conquistato matematicamente il primo posto nel Gruppo E e un posto agli ottavi di finale, tornando alla fase a eliminazione diretta dopo due eliminazioni consecutive ai gironi nel 2021 e nel 2023. I Fennec hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi con due vittorie: 3-0 contro il Sudan e 1-0 contro il Burkina Faso, mantenendo la porta inviolata in entrambe le occasioni. Per Vladimir Petkovic la sfida contro la Guinea Equatoriale rappresenta l’opportunità di chiudere il girone a punteggio pieno, un risultato che manca dal 2019, anno dell’ultimo trionfo continentale. In quella edizione, così come nel 1990, l’Algeria vinse tutte e tre le partite della fase a gironi e poi alzò il trofeo. Un precedente che alimenta le ambizioni dei nordafricani.

La stella della squadra è Riyad Mahrez, capocannoniere di sempre dell’Algeria alla Coppa d’Africa con nove reti, tre in più della leggenda Lakhdar Belloumi. Mahrez ha segnato contro il Burkina Faso ed è in serie positiva, con la possibilità di diventare il primo algerino di sempre a segnare in tutte e tre le partite di un girone. Il giovane Ibrahim Maza, a soli 20 anni e 34 giorni, è stato il secondo giocatore più giovane a partire titolare per l’Algeria dal 2010, confermando il ricambio generazionale voluto da Petkovic.

La Guinea Equatoriale arriva all’appuntamento già eliminata, per la prima volta nella sua storia alla Coppa d’Africa. La Nzalang Nacional ha perso le prime due partite contro Burkina Faso e Sudan, un doppio ko che ha interrotto una serie positiva che durava dal 2012. Per la squadra di Juan Micha non resta che l’orgoglio e la voglia di chiudere il torneo con una vittoria, sfruttando il precedente favorevole: nel 2021 la Guinea Equatoriale sorprese proprio l’Algeria campione in carica, vincendo 1-0 con gol di Esteban. Un ricordo che ancora brucia ai Fennec.

Sudan-Burkina Faso, Mohammed V, Casablanca (ore 17,00)

È la partita più importante della giornata per il Gruppo E. Sudan e Burkina Faso si affrontano a Casablanca in uno scontro diretto che vale il secondo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Entrambe le nazionali sono a quota tre punti, ma gli Stalloni del Burkina Faso partono favoriti grazie a una migliore differenza reti. Per il Sudan un successo significherebbe il passaggio del turno, mentre un pareggio lascerebbe aperta la speranza di qualificarsi come una delle migliori terze.

I Falchi di Jediane hanno dimostrato grande carattere dopo la pesante sconfitta all’esordio contro l’Algeria. La vittoria per 1-0 sulla Guinea Equatoriale, arrivata grazie a un autogol nella ripresa, è stata soltanto la seconda nelle ultime 14 partite disputate nella fase finale della Coppa d’Africa. Il ct Kwesi Appiah ha costruito una squadra solida, capace di dominare il possesso palla contro la Guinea Equatoriale con il 65,7% di possesso e 382 passaggi completati contro i 153 degli avversari. Saúl Coco è stato il migliore in campo con 77 tentativi di passaggio, di cui 73 riusciti, e 10 passaggi che hanno rotto le linee avversarie.

Il Burkina Faso arriva da una sconfitta di misura contro l’Algeria, ma la prestazione è stata convincente e ha interrotto una striscia di sette risultati utili consecutivi. La squadra di Brama Traoré punta alla quarta presenza consecutiva agli ottavi di finale, un traguardo che confermerebbe lo status di nazionale d’élite acquisito negli ultimi dieci anni. Gli Stalloni possono contare su giocatori di caratura internazionale come Edmond Tapsoba in difesa, e un tridente offensivo guidato dal capitano Bertrand Traoré, affiancato da Kabore e dal talentuoso Dango Ouattara. La qualità individuale e l’esperienza nei momenti decisivi fanno del Burkina Faso la favorita per conquistare il secondo posto.

Gabon-Costa d’Avorio, Stade de Marrakech (ore 2000)

Nel Gruppo F la Costa d’Avorio cerca il primo posto contro un Gabon già eliminato. I campioni d’Africa in carica guidano il girone insieme al Camerun con quattro punti, ma la differenza reti è a favore degli Elefanti. La squadra di Emerse Fae ha vinto all’esordio contro il Mozambico e poi ha pareggiato 1-1 contro il Camerun, dimostrando solidità e qualità in ogni reparto. Per blindare il primo posto serve una vittoria convincente, possibilmente con un buon margine di gol che tenga al sicuro la differenza reti in caso di arrivo a pari punti con i camerunensi.

La Costa d’Avorio può contare su un organico di altissimo livello, con giocatori come Franck Kessié a centrocampo, la coppia difensiva formata da Kossounou e N’Dicka, e un attacco che vede protagonisti Diomande, Bayo e Diallo. Il ct Fae, campione d’Africa da giocatore nel 2015, punta a confermare il titolo conquistato pochi mesi fa in casa e sa che la sua squadra deve approcciare la partita con la mentalità giusta, senza sottovalutare un avversario che non ha più nulla da perdere.

Il Gabon chiude infatti all’ultimo posto del girone con zero punti, dopo le sconfitte contro Camerun e Mozambico. Per la squadra di Thierry Mouyouma è una Coppa d’Africa da dimenticare, ma l’orgoglio impone di provare a chiudere con una prestazione dignitosa. I precedenti sorridono alla Costa d’Avorio, che ha vinto sette delle tredici sfide contro il Gabon, con tre pareggi e tre sconfitte. Nonostante la presenza in rosa di giocatori di talento come Pierre-Emerick Aubameyang e Denis Bouanga, le Pantere non sono riuscite a esprimere il loro potenziale in questo torneo.

Camerun-Mozambico, Stade de Marrakech (ore 20.00)

L’altra sfida del Gruppo F vede il Camerun affrontare il Mozambico in una partita che può valere il primo posto. I Leoni Indomabili sono a quota quattro punti, gli stessi della Costa d’Avorio, e sanno che una vittoria combinata con un passo falso degli ivoriani consegnerebbe loro la vetta del girone. La squadra guidata da Marc Brys ha iniziato bene il torneo battendo il Gabon, poi ha pareggiato 1-1 contro la Costa d’Avorio in uno scontro diretto equilibrato e combattuto.

Il Camerun può contare su una rosa esperta e di qualità, con giocatori abituati ai palcoscenici internazionali. La difesa è guidata da elementi di spessore, mentre in attacco i Leoni Indomabili hanno dimostrato di poter far male in qualsiasi momento. La sfida contro il Mozambico rappresenta un’occasione per chiudere il girone con una vittoria convincente e mandare un segnale alle rivali in vista della fase a eliminazione diretta.

Il Mozambico ha sorpreso tutti battendo il Gabon dopo la sconfitta all’esordio contro la Costa d’Avorio, dimostrando carattere e organizzazione. I Mambas sono ancora in corsa per un posto tra le migliori terze e un risultato positivo contro il Camerun potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi. La squadra ha poco da perdere e può giocare con la massima libertà mentale, provando a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà i più quotati avversari.

La situazione

Per effetto di questi risultati i conti delle terze classificate, quattro promosse e due escluse, sono già fatti. Indipendentemente dai risultati di oggi che potrebbe ridefinire la classifica e dunque la disposizione sul tabellone dei playoff, Angola e Comore sono le escluse a causa di differenza reti e numero di gol segnati. Tanzania agli ottavi grazie a un gol segnato in più rispetto all’Angola. Vincendo oggi Guinea Equatoriale e Gabon riuscirebbero comunque a conquistare un piazzamento migliore ma dovranno fare i conti con Mozambico e Sudan che giocano contemporaneamente. Otto squadre in campo e cinque posti ancora da definire agli ottavi in programma dal 2 gennaio dove sono già ufficiali alcune partite.

Mali-Tunisia

Egitto-Benin

Marocco-Tanzania

Algeria-DR Congo

Classifiche

Girone A – Marocco 7, Mali 3, Comore e Zambia 2

Girone B – Egitto 7, Sudafrica 6, Angola 2, Zimbabwe 1

Girone C – Nigeria 9, Tunisia 4, Tanzania 2, Uganda 1

Girone D – Senegal e DR Congo 7, Benin 3, Botswana 0

Girone E – Algeria 6, Burkina Faso e Sudan 3, Guinea Equatoriale 0

Girone F – Camerun e Costa d’Avorio 4, Mozambico 3, Gabon 0

Terze classificate

Mozambico 3 (0)

Sudan 3 (-2)

Benin 3 (-3)

Tanzania 2 (-1)

Angola 2 (-1), un gol segnato in meno

Comore 2 (-2)

In bold le squadre aritmeticamente agli ottavi, in corsivo le squadre eliminate

I risultati fino a oggi

Primo turno

Marocco-Isole Comore 2-0

Mali-Zambia 1-1

Sudafrica-Angola 2-1

Egitto-Zimbabwe 2-1

Congo-Benin 1-0

Senegal-Botswana 3-0

Nigeria-Tanzania 2-1

Tunisia-Uganda 3-1

Burkina Faso-Guinea Equatorial 2-1

Algeria-Sudan 3-0

Costa d’Avorio-Mozambico 1-0

Camerun-Gabon 1-0

Secondo turno

Angola-Zimbabwe 1-1

Egitto-Sudafrica 1-0

Zambia-Comore 0-0

Marocco-Mali 1-1

Benin-Botswana 1-0

Senegal-DR Congo 1-1

Uganda-Tanzania 1-1

Nigeria-Tunisia 3-2

Gabon-Mozambico 2-3

Guinea Equatoriale-Sudan 0-1

Algeria-Burkina Faso 1-0

Costa d’Avorio-Camerun 1-1

Terzo turno

Angola-Egitto 0-0

Zimbabwe-Sudafrica 2-3

Comore-Mali 0-0

Zambia-Marocco 0-3

Tanzania-Tunisia 1-1

Uganda-Nigeria 1-3

Benin-Senegal 0-3

Botswana-DR Congo 0-3

Il programma di oggi (31 dicembre)

Guinea Equatoriale-Algeria, ore 17.00

Sudan-Burkina Faso, ore 17.00

Gabon-Costa d’Avorio, ore 20.00

Mozambico-Camerun, ore 20.00

Dove vedere la Coppa d’Africa

Tutte le partite della Coppa d’Africa 2025 sono trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.