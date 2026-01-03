Coppa d’Africa, via agli ottavi: Senegal favorito, Mali–Tunisia sfida aperta | Le partite in TV

La fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa prende finalmente forma e lo fa con una giornata che mette subito sul tavolo temi forti, storie diverse e ambizioni dichiarate. Due partite, due incroci che raccontano molto del torneo: da una parte il Senegal che vuole confermare il proprio status, dall’altra Mali e Tunisia chiamate a dare un senso a un cammino nei gironi tutt’altro che lineare.

Si gioca tutto in novanta minuti, con l’ombra dei supplementari e dei rigori che aleggia inevitabilmente su entrambe le sfide. Il margine d’errore si azzera, la gestione emotiva diventa decisiva quanto la qualità tecnica.

Coppa d’Africa, gli ottavi di finale

Senegal–Sudan (ore 17.00)

Ad aprire il programma è Senegal–Sudan, una sfida che sulla carta sembra avere un padrone chiaro ma che nasconde più insidie di quanto il pronostico suggerisca. Il Senegal arriva agli ottavi forte di un girone solido, chiuso con due vittorie, un pareggio e una sola rete incassata. Numeri che raccontano di una squadra matura, equilibrata, capace di gestire i momenti della partita senza perdere compattezza.

Il percorso dei Leoni della Teranga è stato convincente soprattutto dal punto di vista difensivo, con una struttura che protegge bene la linea arretrata e libera il talento degli uomini offensivi. La presenza di giocatori abituati ai grandi palcoscenici europei dà al Senegal un vantaggio evidente nella gestione della pressione, elemento che spesso fa la differenza in questo tipo di gare.

Il Sudan, invece, si presenta come outsider assoluto. Il terzo posto nel girone E è arrivato attraverso un cammino complicato, con due sconfitte e una sola vittoria, ma sufficiente per strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. La sensazione è che la nazionale sudanese giochi questa partita senza nulla da perdere, puntando su organizzazione, intensità e ripartenze rapide per provare a sorprendere un avversario nettamente più quotato.

I precedenti sorridono nettamente al Senegal, imbattuto nei sei confronti storici, e anche l’ultimo incrocio, nel settembre 2025, ha confermato il divario tecnico. Ma gli ottavi di Coppa d’Africa insegnano che sottovalutare l’avversario può essere fatale.

Mali–Tunisia (ore 20.00)

Molto più equilibrata, almeno sulla carta, la sfida serale tra Mali e Tunisia. Due nazionali che arrivano a questo ottavo con percorsi diversi ma accomunate da una certa discontinuità mostrata nella fase a gironi.

Il Mali è forse il caso più curioso del torneo: secondo posto nel gruppo A senza mai vincere, frutto di tre pareggi consecutivi. Un cammino fatto di equilibrio estremo, con poche reti segnate e poche subite, che racconta di una squadra difficile da battere ma anche non sempre incisiva negli ultimi metri. La sensazione è che il Mali abbia fin qui giocato più per non perdere che per vincere, ma negli ottavi servirà inevitabilmente alzare il ritmo e prendersi qualche rischio in più.

La Tunisia, dal canto suo, ha vissuto un girone a fasi alterne. La vittoria iniziale ha lasciato spazio a una sconfitta pesante e a un pareggio che è comunque bastato per chiudere al secondo posto nel gruppo C. Una nazionale esperta, abituata a questo tipo di partite, che spesso dà il meglio di sé quando il contesto diventa più tattico e bloccato.

I precedenti raccontano di un confronto storicamente favorevole alla Tunisia, anche se l’ultimo incrocio si è chiuso in parità. È una gara che si preannuncia molto chiusa, giocata sui dettagli, dove la gestione dei momenti morti e degli episodi potrebbe risultare decisiva più del puro talento.

Una giornata che accende il torneo

Questi due ottavi aprono ufficialmente la fase più affascinante della Coppa d’Africa, quella in cui il torneo cambia volto e ogni partita diventa una storia a sé. Il Senegal parte con i favori del pronostico, ma dovrà dimostrarlo sul campo. Mali e Tunisia, invece, si affrontano in una sfida che promette equilibrio, nervi saldi e tensione fino all’ultimo.

Due partite al giorno per proseguire anche domani, lunedì e martedì.

Il calendario completo degli ottavi di finale

Sabato 3 gennaio

Senegal-Sudan ore 17.00

Mali-Tunisia ore 20.00

Domenica 4 gennaio

Marocco-Tanzania ore 17.00

Sudafrica-Camerun ore 20.00

Lunedì 5 gennaio

Egitto-Benin ore 17.00

Nigeria-Mozambico ore 20.00

Martedì 6 gennaio

Algeria-RD Congo ore 17.00

Costa d’Avorio-Burkina Faso ore 20.00