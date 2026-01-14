A Rabat e Tangeri va in scena il meglio del calcio africano: Osimhen contro Hakimi, Salah contro Mané, con la finale nel mirino. Le due semifinali di Coppa d’Africa in diretta TV e in chiaro

Coppa d’Africa, Nigeria–Marocco e Senegal–Egitto: due semifinali tra stelle, pressione e incroci politici | TV, la diretta in chiaro

La Coppa d’Africa entra nel suo momento più delicato con due semifinali che vanno ben oltre il campo. Nigeria–Marocco e Senegal–Egitto mettono di fronte quattro potenze continentali, quattro progetti tecnici diversi e una concentrazione di talento raramente vista in questa fase del torneo.

In palio non c’è solo la finale, ma anche la legittimazione definitiva di percorsi costruiti negli ultimi anni. Indubbiamente sono le quattro squadre più attese della vigilia, le favorite – con il Marocco padrone di casa – e la squadra campione in carico, l’Egitto.

Nigeria–Marocco, attacco totale contro il muro dei padroni di casa

A Rabat, la Nigeria affronta il Marocco in una semifinale che oppone la miglior squadra offensiva del torneo alla più solida in fase difensiva. Le Super Eagles arrivano con numeri impressionanti: cinque vittorie su cinque, 14 gol segnati e la sensazione di una squadra finalmente libera mentalmente dopo la clamorosa mancata qualificazione al Mondiale 2026.

Il tridente guidato da Victor Osimhen, con Lookman e Akor Adams, è la principale notizia tecnica del torneo per continuità e varietà di soluzioni. Ci sono però tensioni tra i giocatori e la federazione per questioni di carattere economico, c’è stata qualche incomprensione anche in campo tra i giocatori – clamorosa quella tra Lookman e Osimhen – e non mancano le voci di mercato, sempre destabilizzanti.

Il Marocco, però, gioca in casa e non subisce gol su azione dall’inizio della competizione. La squadra di Walid Regragui ha concesso una sola rete complessiva e ha appena eliminato il Camerun con una prova di grande maturità. La presenza di Achraf Hakimi, recuperato e centrale nel sistema marocchino, è una notizia chiave, così come l’impatto di Brahim Diaz, già decisivo in più partite. Qui il tema è chiaro: se la Nigeria riesce a rompere l’equilibrio, la partita può girare velocemente; se il Marocco tiene lo 0-0 a lungo, il peso psicologico può spostarsi tutto sugli ospiti.

Senegal–Egitto, il classico moderno tra Mané e Salah

A Tangeri va in scena una semifinale che sa di finale anticipata. Senegal ed Egitto si ritrovano ancora una volta uno contro l’altro, rievocando la finale del 2021. Il Senegal arriva con una struttura impressionante: 11 gol fatti, solo 2 subiti e una rosa profonda che permette a Pape Thiaw di gestire uomini e ritmi. La coppia Koulibaly–Mané resta l’asse emotivo e tecnico dei Leoni della Teranga.

L’Egitto, invece, è la squadra del pathos. Percorso tortuoso, supplementari, rimonte e una dipendenza evidente dal suo uomo simbolo Mohamed Salah, a quota quattro gol e ancora una volta chiamato a trascinare i Faraoni oltre i propri limiti. La notizia principale, però, è la stanchezza accumulata: più minuti nelle gambe e una difesa rimaneggiata potrebbero pesare contro un Senegal che sa colpire anche con pazienza.

Dove vedere le semifinali di Coppa d’Africa in TV e streaming

Le due semifinali della Coppa d’Africa saranno trasmesse integralmente in diretta in Italia.

Alle 18.00 italiane, allo stadio Ibn Batouta di Tangeri si giocherà Senegal–Egitto, in diretta su Sportitalia – canale 60 del digitale terrestre – e in streaming su sito e applicazione dell’emittente.

A seguire Nigeria–Marocco, in programma allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, con calcio d’inizio alle 20.00 italiane. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due tempi supplementari di 15’ e in caso di ulteriore parità, calci di rigore.