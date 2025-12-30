Coppa d’Africa 2025, i primi verdetti: oggi quattro partite decisive | Quando e dove vederle in TV

La prima giornata del terzo turno della Coppa d’Africa 2025 ha offerto una serie di partite decisive per delineare il quadro delle squadre qualificate agli ottavi. Tra conferme, sorprese e qualche risultato inatteso, la giornata ha messo in mostra sia la solidità delle grandi favorite sia la resistenza delle outsider che hanno cercato fino all’ultimo di rimanere aggrappate al torneo.

Coppa d’Africa, risultati e verdetti del terzo turno

La giornata di ieri ha definito in modo chiaro le classifiche dei Gruppi A e B. L’Egitto, già qualificato, ha chiuso con un pareggio a reti inviolate contro l’Angola, confermando il primo posto nel girone senza affanni e senza rischi. Emozioni e gol invece nella sfida tra Zimbabwe e Sudafrica: i Bafana Bafana hanno conquistato una vittoria pesante per 3-2, assicurandosi il secondo posto utile per gli ottavi.

Nel Gruppo A, dominio del Marocco, che ha firmato un netto 3-0 contro lo Zambia con un El Kaabi ancora protagonista. Pareggio invece fra Comore e Mali, uno 0-0 che ha comunque consentito ai maliani di strappare la qualificazione come seconda. Le Comore, ferme a 2 punti, escono con qualche rammarico, soprattutto per la mancanza di incisività negli ultimi metri.

Zambia e Zimbabwe eliminate. Il format del trofeo prevede la qualificazione delle quattro migliori tra le terze classificate, ordinate in una classifica avulsa. Ma per le Comore non c’è già più alcuna possibilità di migliorare la propria situazione.

Coppa d’Africa, il programma di oggi

Tanzania – Tunisia, Stadio di Fes – ore 17.00

Sfida decisiva nel gruppo che coinvolge anche Nigeria e Uganda, una gara che pesa enormemente per entrambe. La Tanzania arriva con un pareggio e una sconfitta e l’obbligo di vincere per avere certezze sul passaggio del turno: la squadra di Gamondi ha mostrato solidità a tratti, ma fatica a trovare continuità nei 90 minuti.

La Tunisia, reduce da una vittoria e un ko, ha dalla sua un margine più ampio: ai nordafricani basta un pareggio per qualificarsi come secondi. I precedenti sono pochi ma tutti favorevoli alla Tunisia, che non ha mai perso contro la Tanzania. Formazioni che confermano gli assetti tradizionali: Tanzania in 4-1-4-1 con Kelvin John riferimento avanzato, Tunisia in 4-3-3 con Achouri, Mastouri e Mejbri nel tridente.

Uganda – Nigeria, Stadio Olimpico di Rabat – ore 17.00

Match apparentemente sbilanciato sulla carta, ma con una posta in gioco enorme per l’Uganda. Gli ugandesi hanno un solo punto e devono provare a far risultato contro una Nigeria già qualificata e forte del primo posto blindato. Nonostante una storia di pochi incroci, i precedenti sorridono all’Uganda, che ha vinto 4 volte contro le 2 dei nigeriani.

Ma il presente racconta altro: la Nigeria arriva con due successi convincenti e un’idea di calcio solida, mentre l’Uganda ha bisogno di un miracolo sportivo. Le formazioni parlano chiaro: tridente ugandese con Omedi, Ssemugabi e Mato, Nigeria con Lookman alle spalle di Adams e Osimhen.

Botswana – RD Congo, Stadio Al Medina di Rabat – ore 20.00

Ultima chiamata per il Botswana, ancora a zero punti e costretto a vincere largamente, ma pregando anche una sconfitta ampia del Benin per sperare in un ripescaggio come migliore terza. Possibilità davvero poche… Anche perché che davanti c’è una Repubblica Democratica del Congo che sogna addirittura il primo posto: a pari punti con il Senegal ma dietro per differenza reti e con due gol da recuperare, i congolesi devono vincere e attendere notizie dall’altro campo.

La squadra di Desabre ha ambizioni elevate dopo la semifinale dell’ultima edizione, e parte nettamente favorita. Botswana che punta sul 4-2-3-1 con Kebatho terminale offensivo, Congo in 4-1-4-1 con Bakambu riferimento centrale.

Benin – Senegal, Stadio di Tangeri – ore 20.00

Una delle partite più interessanti della giornata: il Benin vive l’entusiasmo della prima storica vittoria in Coppa d’Africa, un 1-0 al Botswana che ha acceso il girone. Dall’altra parte il Senegal, una delle grandi favorite, vuole chiudere al primo posto con un successo. I precedenti sono nettamente favorevoli ai Leoni della Teranga, ma il Benin ha mostrato identità e organizzazione. Squadre in campo con assetti consolidati: Benin in 4-2-3-1 con Mounié davanti, Senegal con il 4-3-3 guidato dal carisma di Koulibaly e dal talento di Mané.

Classifiche

Girone A – Marocco 7, Mali 3, Comore e Zambia 2

Girone B – Egitto 7, Sudafrica 6, Angola 2, Zimbabwe1

Girone C – Nigeria 6, Tunisia 3, Tanzania e Uganda 1

Girone D – Senegal e DR Congo 4, Benin 3, Botswana 0

Girone E – Algeria 6, Burkina Faso e Siudan 3, GuineaEquatoriale 0

Girone F – Camerun e Costa d’Avorio 4, Mozambico 3, Gabon 0

In bold le squadre aritmeticamente agli ottavi, in corsivo le squadre eliminate

I risultati fino a oggi

Primo turno

Marocco-Isole Comore 2-0

Mali-Zambia 1-1

Sudafrica-Angola 2-1

Egitto-Zimbabwe 2-1

Congo-Benin 1-0

Senegal-Botswana 3-0

Nigeria-Tanzania 2-1

Tunisia-Uganda 3-1

Burkina Faso-Guinea Equatorial 2-1

Algeria-Sudan 3-0

Costa d’Avorio-Mozambico 1-0

Camerun-Gabon 1-0

Secondo turno

Angola-Zimbabwe 1-1

Egitto-Sudafrica 1-0

Zambia-Comore 0-0

Marocco-Mali 1-1

Benin-Botswana 1-0

Senegal-DR Congo 1-1

Uganda-Tanzania 1-1

Nigeria-Tunisia 3-2

Gabon-Mozambico 2-3

Guinea Equatoriale-Sudan 0-1

Algeria-Burkina Faso 1-0

Costa d’Avorio-Camerun 1-1

Terzo turno

Angola-Egitto 0-0

Zimbabwe-Sudafrica 2-3

Comore-Mali 0-0

Zambia-Marocco 0-3

Il programma di oggi (30 dicembre)

Tanzania-Tunisia, ore 17.00

Uganda-Nigeria, ore 17.00

Benin-Senegal, ore 20.00

Botswana-DR Congo, ore 20.00

Dove vedere la Coppa d’Africa

Tutte le partite della Coppa d’Africa 2025 sono trasmesse in diretta e in chiaro su Sportitalia.