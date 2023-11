Tutto pronto per Cook40, il cooking show che torna su Rai2 a partire da sabato 2 dicembre, alle ore 12.00. La principale novità, come anticipato da TvBlog, è la conduzione di Flavio Montrucchio, che prende il posto di Alessandro Greco. Siamo in grado di anticipare tutti i dettagli della nuova stagione.

Cook40, tutte le anticipazioni sull’edizione al via sabato 2 dicembre 2023

In ogni puntata sarà ospitato in studio un personaggio noto che, con l’aiuto di uno chef professionista, dovrà sfidare se stesso e cucinare in 40 minuti una ricetta; non mancheranno rubriche, contest, consigli, ospiti e curiosità del mondo culinario. Il format, prodotto da Triangle, rimarrà fedele a se stesso, parlando a un pubblico generalista del fine settimana, non verrà snaturato e continuerà nella sua linearità e semplicità, così come richiesto dall’azienda pubblica; tuttavia, ci saranno alcune novità: Angelica Sepe uscirà dallo studio e diventerà inviata, mentre è previsto un leggero rinnovo nella scenografia e nelle grafiche (tutte elaborate dagli artigiani eccezionali della Rai di Napoli). In regia Amedeo Gianfrotta.

Flavio Montrucchio e il futuro in Rai

Per Montrucchio si tratta del ritorno in Rai dopo anni di ottime perfomance a Warner Bros. Discovery, dove è ormai uno dei volti di punta di Real Time grazie a Primo Appuntamento (è in arrivo la versione Hotel, ve l’abbiamo anticipato qui). Lo showman ha mosso i primi passi da conduttore proprio sulla tv pubblica, dove, dopo essere stato protagonista di alcune fiction di successo (ha affiancato anche la grande Virna Lisi), ha condotto Lo Zecchino d’Oro. Il presentatore torinese, da oltre vent’anni sposato con Alessia Mancini, oggi è l’anti-divo di cui la televisione sembra aver bisogno: un volto pulito e famigliare di cui da tempo si faceva il nome a Viale Mazzini e che oggi vi ritorna, per il momento, con un impegno a cadenza settimanale.