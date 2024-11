Cook 40′ 2024-2025, Rai 2: quando va in onda, chi conduce, cast

Per il quarto anno consecutivo torna, con una nuova vesta grafica e una nuova scenografia, Cook 40′, il game show culinario di Rai 2, condotto da Flavio Montrucchio.

Cook 40′ è un format tv originale realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Triangle.

Cook 40′: quando va in onda?

La quarta stagione del programma di Rai 2 va in onda a partire da sabato 16 novembre 2024. Il programma va in onda ogni sabato mattina, a partire dalle ore 12.

Chi conduce Cook 40′ oggi?

Il conduttore della quarta edizione di Cook 40′ è Flavio Montrucchio, al timone del programma per la seconda edizione consecutiva. Le prime due edizioni del programma sono state condotte da Alessandro Greco.

Nelle ultime stagioni televisive, Flavio Montrucchio ha condotto anche Primo Appuntamento, programma che conduce dal 2019, e i suoi spin-off Primo Appuntamento Crociera e Primo Appuntamento Hotel, in onda su Real Time, e altri programmi di Real Time come Toy Inventor – Inventori in gioco e tre spin-off di Bake Off Italia – Dolci in forno, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, Junior Bake Off Italia e Bake Off Italia – All Stars Battle.

Cook 40′: cast

Nel cast fisso, troviamo Angelica Sepe, che proporrà le Le Spiritose di Nonna Angelica, ossia delle confetture, e dispenserà consigli utili per ottenere il massimo nella cucina casalinga, Stella Menna, food blogger che sarà protagonista di uno spazio intitolato L’aperistella nel quale svelerà veloci trucchi per realizzare snack da aperitivo, ed Emanuela Scatena, enologa che suggerirà i vini della regione di puntata che meglio si abbinano ai cibi proposti.

Cook 40′: programma

Cook 40′, programma riservato alle persone che amano cucinare ma che non hanno tempo sufficiente per farlo, propone anche in quest’edizione la seguente sfida: realizzare un menù originale e gustoso di tre portate in soli 40 minuti.

Il programma proporrà ricette della tradizione regionale italiana e racconterà il loro patrimonio eno-gastronomico.

Flavio Montrucchio, in ogni puntata, ospiterà un personaggio noto a cui verranno svelati i segreti di una cucina veloce ma creativa e ricca di sapori. L’ospite di puntata si racconterà mentre sarà alle prese con la preparazione del menù scelto con il supporto di uno chef, che ricoprirà il ruolo di tutor, grazie al quale, in 40 minuti, riuscirà a realizzare i tre piatti da portare a tavola.

Cook 40′ su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda. A questo link, c’è la pagina ufficiale della trasmissione.