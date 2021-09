Controcorrente: puntate, diretta, streaming e tutte le informazioni

Controcorrente è il programma di Rete 4 prodotto dalla testata giornalistica Videonews con Tg4 e RTI condotto da Veronica Gentili. E’ ideato dalla Gentile e Alessandro Usai ed è scritto da Amedeo Sandri, Giuseppe Forte, Ester Testi, Mario Manni, Alfonsina De Santis, Aurelia Marchese e Mimmo Ferrajuolo.

Controcorrente: quando va in onda

Il programma viene trasmesso dallo scorso 26 luglio settimanalmente ogni lunedì in prima serata e in diretta fino al 30 agosto 2021 dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. E’ stato confermato anche nella nuova stagione tv di Rete 4, tutti i sabati e le domeniche dalle 20:30 alle 21:25 sostituendo Stasera Italia weekend, la domenica (dal 19 settembre) va in onda in versione lunga, dalle 20:30 fino a mezzanotte come anticipato da TvBlog.

Controcorrente: puntate

Nella versione estiva, Controcorrente è andato in onda per 6 lunedì dal 26 luglio al 30 agosto 2021. Dall’11 settembre copre nel weekend tutta la stagione televisiva invernale 2021/2022.

Controcorrente: diretta

E’ possibile guardare Controcorrente in diretta su Rete 4 (canale 4 e 504 del digitale terrestre) su Sky e Tivusat al canale 104. Online sul sito e sull’app di Mediaset Infinity nella sezione dirette, selezionando il logo di Rete 4.

Controcorrente: streaming

La trasmissione ha una sua pagina sul sito di Mediaset Infinity. All’interno si possono recuperare le puntate integrali e in più alcune clip tratte dalle puntate trasmesse.

Controcorrente: le dichiarazioni di Veronica Gentili

In un’intervista a Libero la conduttrice e giornalista ha risposto alle critiche a lei rivolte sulla notorietà ultimamente è cresciuta sempre di più anche grazie alla conduzione di Stasera Italia e Controcorrente: