Lo aveva assicurato durante i titoli di coda dell’ultima puntata: “Ci vediamo prestissimo”. Veronica Gentili mantiene la promessa ed è pronta a tornare con Controcorrente a partire dal 19 settembre. Dal lunedì ci si sposterà alla domenica, con una copertura che andrà dalle 20.30 fino alle 22.30.

Il talk lanciato in estate da Rete4 sostituirà praticamente Stasera Italia Weekend, che comunque manterrà intatto il suo titolo al sabato.

Le due ore domenicali consentiranno a Mediaset di sfidare apertamente In Onda, che continuerà le trasmissioni pure in inverno nei fine settimana, e di intercettare quel pubblico lasciato libero in seguito alla decisione di La7 di spostare Non è l’Arena al mercoledì. Controcorrente, tra l’altro, si sovrapporrà parzialmente ad Atlantide, mentre il blocco 20.30-22.30 non si discosterà troppo dal primo segmento di Che tempo che fa.

In questo modo, inoltre, Rete 4 avrà la possibilità di far partire presto la seconda serata, con Pressing che potrà addirittura bruciare sul tempo La Domenica Sportiva.

L’estate di Veronica Gentili

Varato il 26 luglio scorso, Controcorrente ha totalizzato numeri sorprendenti, coprendo egregiamente lo spazio ceduto provvisoriamente da Quarta Repubblica. Trasmesso nello stesso studio di Stasera Italia, non è altro che il suo spin-off, con la Gentili chiamata ad una conduzione in piedi. Attualmente la giornalista è anche impegnata su Italia 1 al martedì con Buoni o cattivi, programma di quattro puntate (ne rimangono tre) concepito per raccontare la realtà nel profondo. Il format si struttura in due parti: una prima nella quale si mostra un docu-film realizzato ad hoc su tematiche di attualità e una seconda nella quale si dà spazio a un’intervista realizzata dalla stessa Gentili.