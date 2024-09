Camera e Senato hanno oggi eletto i quattro consiglieri del nuovo cda Rai. L’elezione, svoltasi in momenti diversi per i due rami del parlamento, ha visto Partito Democratico, Azione e Italia Viva uscire dalle aule al momento del voto. Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra hanno invece deciso di partecipare al voto, eleggendo così con i propri voti due dei consiglieri.

Ad essere eletti, infatti, sono stati Federica Frangi e Roberto Natale alla Camera, Antonio Marano e Alessandro di Majo al Senato. A Montecitorio Frangi ha ottenuto 174 voti, mentre Natale si è fermato a 45 voti. A Palazzo Madama, invece, Marano ha incassato 97 preferenze, settanta in più di quelle del suo nuovo collega di Majo, che ne ha raggiunte solo 27.

Nel frattempo il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti – come comunica una nota dello stesso ministero – ha proposto questa mattina alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nomina di Simona Agnes e Giampaolo Rossi come consiglieri nel nuovo cda Rai. Questi ultimi due dovrebbero ricoprire rispettivamente il ruolo di presidente e amministratore delegato all’interno del consiglio d’amministrazione. A completare il nuovo board sarà Davide Di Pietro, rieletto consigliere tra i dipendenti Rai, che già lo avevano scelto per entrare in cda dopo la prematura scomparsa di Riccardo Laganà.

Nuovo cda Rai, i consiglieri eletti dal parlamento: chi sono

Viene dal Tg2 e da anni di lavoro nella redazione di Porta a Porta Federica Frangi, eletta in quota Fratelli d’Italia. La giornalista, membro dell’associazione Giornaliste Italiane, nata lo scorso marzo, ha lavorato per un mese per il partito di Giorgia Meloni. Nell’autunno 2023 si è occupata di gestire le ospitate televisive degli esponenti di Fratelli d’Italia.

Antonio Marano, eletto in quota Lega, vanta invece un curriculum dirigenziale di lungo corso all’interno della Rai. Ha diretto Rai 2 in due diversi periodi, dal 2002 al 2004, periodo nel quale ha debuttato L’Isola dei Famosi, e dal 2006 al 2009. In quello stesso anno ha ottenuto l’incarico come vicedirettore generale della Rai. Nel 2016 è stato nominato presidente di Rai Pubblicità, ruolo che ha ricoperto fino al dicembre 2020.

La sua esperienza manageriale in Rai è arrivata in seguito a un precedente impegno in politica avvenuto proprio presso le file della Lega, partito per il quale è stato deputato nel corso della dodicesima legislatura (1994-1995). Durante il primo governo Berlusconi ricoprì il ruolo di Sottosegretario di Stato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roberto Natale, espressione nel nuovo cda di Alleanza Verdi-Sinistra, è attualmente un dirigente Rai, a capo di Rai per la Sostenibilità. È stato dal 2007 al 2012 presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), dopo aver ricoperto dal 1996 al 2006 il ruolo di segretario dell’UsigRai. Dal 2013 al 2018 è stato portavoce di Laura Boldrini durante la sua presidenza della Camera dei Deputati. Al termine di quell’esperienza ha fatto rientro in Rai, ottenendo nell’ottobre 2018 l’inquadramento come vice caporedattore e nel luglio 2019 la qualifica di caporedattore.

Alessandro di Majo, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, è l’unico componente dei quatto membri eletti dal parlamento a ottenere un secondo mandato. Avvocato esperto di diritto civile, eletto come membro del cda uscente nel luglio 2021, ritroverà nel board Rai Simona Agnes, che sarà nominata dall’esecutivo.