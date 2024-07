Un casting trasparente per dare una possibilità alle conduttrici tv: è l’iniziativa di Linea Azzurri, programma in onda su Sportitalia. Tutti i dettagli

Un semplice indirizzo mail al quale inviare la propria candidatura per condurre una trasmissione televisiva. Conoscendo i meccanismi più o meno consueti del dietro le quinte della contemporanea tv pubblica e privata può apparire uno scenario fantastico. Ed invece, stavolta, è la realtà. Il programma in questione si intitola Linea Azzurri e va in onda su Sportitalia, visibile in tutta Italia sul canale 60 del digitale terrestre.

Linea Azzurri su Sportitalia cerca conduttrici tv

Nel dettaglio, Linea Azzurri, titolo che vanta il patrocinio morale del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e la partecipazione del presidente Giovanni Malagò, tornerà in onda con nuove puntate all’inizio del 2025. Nei prossimi giorni partiranno i casting per le conduttrici della seconda stagione. Una circostanza che rappresenta una vera e propria novità assoluta nel panorama televisivo italiano. A farlo notare anche l’ideatore del format Angelo Maietta: “L’idea di dar vita a un casting con l’obiettivo di trovare nuove conduttrici per la seconda edizione di Linea Azzurri, che può essere da volano anche per altre produzioni, nasce dal fatto che bisognerebbe cambiare i meccanismi di selezione che al momento non sono trasparenti. Non sappiamo, in base a cosa, vengano scelti conduttori e conduttrici e noi lo vogliamo fare secondo dei parametri di merito e di oggettività. Quello a cui si punta è dare spazio chi magari non ha mai avuto un’occasione ed è giusto che la possa avere. La nostra idea è quella di costruire un laboratorio di volti nuovi anche per le future generazioni”.

Ecco come candidarsi

Dunque, come fare per proporsi come conduttrice di Linea Azzurri su Sportitalia?

Le richieste da parte delle candidate, comprensive di dati personali, foto e/o showreel di presentazioni, dovranno pervenire all’indirizzo casting.lineazzurri@gmail.com.

Linea Azzurri: il format

Domenica scorsa, 7 luglio, su Sportitalia è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di Linea Azzurri – uno speciale dedicato a Pietro Mennea. Al centro del format campioni dello sport come Tommaso Marini (Scherma), Sergio Massidda (Sollevamento pesi), Laura Rogora (Arrampicata), Alessio Sartori (Canottaggio) e Alice Sotero (Pentathlon) alle prese con interviste a tutto tondo, partendo dal racconto dei luoghi in cui sono nati, cresciuti e dove hanno costruito la loro carriera sportiva.

Alla conduzione delle prime sei puntate si sono alternate Alice Brivio, Romina Pierdomenico, Barbara Politi, Fabrizia Santarelli e Angela Tuccia.