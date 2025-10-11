Conduttore incriminato: accuse di stupro e abusi sessuali

Un caso clamoroso, un popolarissimo conduttore radiofonico e televisivo è stato rinviato a giudizio 15 presunti gravi reati di carattere sessuale tra il 1983 e il 2016.

Stupro, molestie, aggressione aggravata e aggressione sessuale: sono queste le accuse sconcertanti, oltretutto prolungate in un arco di tempo di almeno trent’anni dalle quale dovrà difendersi in tribunale il popolarissimo conduttore radiofonico e televisivo Tim Westwood, un’autentica celebrità nel campo delle trasmissioni di carattere musicale e di intrattenimento.

I capi d’accusa a carico del conduttore

Tim Westwood, 68 anni, è stato formalmente incriminato dalla Metropolitan Police per 15 presunti reati commessi tra il 1983 e il 2016. Nel dettaglio: quattro capi d’accusa per stupro, nove per aggressione aggravata e due per aggressione di carattere sessuale. Le contestazioni riguardano sette donne nell’area di Londra. L’episodio più remoto risalirebbe addirittura al 1983 e coinvolgerebbe una 17enne; il più recente, un’aggressione sessuale a una donna ventenne nel 2016.

Tim Westwood, storico DJ di BBC Radio 1 e 1Xtra fino al 2013, dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il 10 novembre.

L’indagine della Met e l’appello ai testimoni

La polizia metropolitana ha ringraziato le donne che hanno sporto denuncia, sottolineando il coraggio necessario per esporsi in casi di questa natura.

Ma l’inchiesta rimane aperta: perché gli investigatori sono convinti che questa sia solo la punta dell’iceberg e che ci possano essere molte vittime che fino a oggi non si sono fatte avanti, e che solo con il clamore suscitato dall’inchiesta potrebbero trovare il coraggio di farsi avanti e denunciare.

Di qui l’invito a chiunque sia stato toccato personalmente dal caso o che disponga di informazioni a contattare la polizia e fornire la propria testimonianza.

Il contesto: la lunga ombra sulla BBC

A febbraio un rapporto indipendente, guidato da Gemma White KC, aveva criticato la gestione interna dei segnali su Westwood, definendo alcuni comportamenti “incompatibili con i valori della BBC”. Si trattava esclusivamente di rumours, anche se molto insistenti. Westwood, famosissimo per la sua lunga attività radiofonica e televisiva, era stato anche ascoltato dall’amministrazione della rete di stato nazionale. Ma aveva negato qualsiasi accusa.

Il consiglio di amministrazione dell’emittente aveva tuttavia riconosciuto che i singoli episodi sarebbero stati trattati “in modo isolato e senza cogliere per tempo un possibile modello di comportamento scorretto sul quale intervenire”.

La vicenda si allarga

I casi sono via via aumentati e la vicenda è diventata oggetto di indagine e di inchiesta. E per quanto fino a prova contraria valga la presunzione di innocenza fino al giorno della sentenza definitiva, queste voci avevano scosso la BBC dalle fondamenta fino ai piani alti.

La BBC si era scusata per la lentezza nella propria istruttoria interna. E Per altro Westwood, che è ancora in piena attività, aveva lasciato la rete di stato nel 2013 dopo quasi vent’anni, rimanendo una figura di riferimento per la scena hip hop britannica.

Le prossime tappe giudiziarie

L’udienza del 10 novembre servirà per la lettura formale dei capi d’accusa e l’avvio dell’iter processuale. Potrebbero seguire trasferimenti del caso alla Crown Court, nuove disposizioni cautelari e un calendario di udienze preliminari. Nel frattempo, la Crown Prosecution Service valuterà ulteriori elementi istruttori che dovessero emergere dall’appello ai testimoni.

Il caso, per impatto mediatico e arco temporale delle contestazioni, resta tra i più delicati nel rapporto tra industria radiofonica, accountability editoriale e tutela delle vittime.