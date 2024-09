In questa edizione leggera, scorrevole (e piacevole) di X Factor 2024 – attualmente dedicata alla Audizioni – c’è stato un piccolo fuori programma che ha spezzato l’armonia in studio tra i giudici e i concorrenti che si presentano sul palco per aspirare ad un posto ai live show. Giovedì 19 settembre è stata trasmessa su Sky Uno (e in streaming su NOW) il secondo appuntamento dedicato alle Audizioni. Tra i numerosi Sì (e i qualche No), c’è stata una concorrente che ha deciso di andarsene ancora prima di sentire il giudizio che sarebbe stato espresso. Aveva già annusato l’aria e ha girato le spalle al bancone prima che Paola Iezzi, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro potessero esprimere il proprio parere.

Tutto era iniziato nei migliore dei modi, Tante risate, scambi di battute su come era nato un pezzo pensato per lei:

“Praticamente mi aveva scritto un tizio su Instagram che mi aveva ingaggiata per fare delle cose, come se fosse un manager e che in realtà non era”

Questo manager aveva pensato di farle cantare un pezzo neomelodico ma non era un genere adatto per Federica. Dopo questo iniziale chiacchiericcio, la giovane ha interpretato il pezzo scelto per il casting, intitolato “Maleducata”. L’esibizione ha convinto poco i giudici e, al termine della performance, nel sottolineare alcuni momenti poco efficaci, la cantante ha spiegato che “non riusciva a sentire“. E Paola Iezzi le ha consigliato di dirlo apertamente, in quel caso, chiedendo di ricominciare la performance, senza andare avanti rischiando un insuccesso.

“Se non senti bene la prima cosa che dovevi fare era interrompere, Fermi tutti, e dici che non senti bene”

Achille Lauro non ha apprezzato la canzone (“Sei inesperta e la gavetta andrebbe fatta fuori di qui”). Manuel Agnelli ha definito un pezzo pieno di cliché. Jake La Furia le ha consigliato di andare su TikTok “che è senza giurie”. Al termine di questo commento, lei si è voltata e se ne è andata prima del giudizio (negativo) dei 4 giudici.

“Era no comunque!” ha esclamato Jake vedendola andare via.

“L’avevo capito” la risposta.

