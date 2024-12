Anche quest’anno Canale 5 rispetta la tradizione e, il 25 dicembre, manda in onda l’ormai classico e immancabile Concerto di Natale 2024, giunto alla trentaduesima edizione. Una serata evento tra musica, ospiti internazionali e solidarietà: con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, il Concerto di Natale ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse.

In questi tre decenni, circa 500 talenti nazionali e internazionali hanno illuminato il palco dell’evento, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. Il Concerto di Natale continua così a trasformare la passione per la musica in azioni concrete che fanno la differenza nella vita di molte persone. Lo farà anche in questa edizione: per scoprire di più, proseguite nella lettura!

A che ora va in onda il Concerto di Natale 2024?

Il concerto va in onda alle 21:30 di mercoledì 25 dicembre, su Canale 5.

Come vedere il Concerto di Natale 2024 in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere il Concerto di Natale 2024 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del concerto.

Concerto di Natale 2024, replica

È possibile vedere il concerto in replica il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre 2024, alle 13:40, sempre su Canale 5.

Concerto di Natale 2024, ospiti

Anche quest’anno, la serata può contare su numerosissimi ospiti, italiani ed internazionali, che deliziano il pubblico con brani natalizi e non solo. Tutti hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast è composto da:

Roberto Vecchioni;

Ricchi e Poveri;

Fabrizio Moro;

Ditonellapiaga;

Raphael Gualazzi;

Iva Zanicchi;

Boomdabash;

Fausto Leali;

Omar Pedrini;

Arianna;

il maestro Andrea Griminelli;

Alma Manera;

Lusaint (Regno Unito);

Dotan (Paesi Bassi);

The Trammps (USA);

Angelique Kidjo (Benin);

Emeli Sandé (Regno Unito).

L’atmosfera di festa è, inoltre, assicurata dalle giovani voci del Piccolo Coro Le Dolci Note, guidate dal maestro Andrea Bacchetti e dall’energia del Benedict Gospel Choir. Il Concerto di Natale, organizzato da Prime Time Promotions, gode del patrocinio della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Partner culturale: Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura in collaborazione con gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. La regia è affidata a Roberto Cenci; Radio R101 è la radio ufficiale della serata.

Concerto di Natale 2024, orchestra

Tutti gli artisti si esibiscono dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.

Chi è la conduttrice del Concerto di Natale 2024?

Il concerto è condotto da Federica Panicucci, alla guida della tradizionale serata per la settima volta (la sesta consecutiva).

Il Concerto di Natale 2024 è in diretta?

No, la serata evento è stata registrata il 14 dicembre scorso.

Dove viene registrato il Concerto di Natale 2024?

Il concerto è stato registrato dall’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Concerto di Natale 2024 e le missioni Don Bosco

Questa edizione vuole dare visibilità e contribuire fattivamente a sostenere i progetti dei Missionari Salesiani che rischiano la vita ogni giorno per tutelare i bambini, soprattutto nei paesi dove i loro diritti sono violati quotidianamente, come la Nigeria e l’Ucraina in questi anni di guerra. I telespettatori possono sostenere questo progetto attraverso una donazione al numero solidale 45594 (numero attivo fino al 2 gennaio 2025).