Andrà in onda stasera, su Canale 5, il consueto Concerto di Natale, in onda dalle 21,30 circa. E’ ormai una tradizione l’evento tv che scandisce le ultime ore della Vigilia e accompagna i telespettatori al 25 dicembre. Ma ecco qualche curiosità e informazione in più, in vista della 29esima edizione in programma quest’anno.

Partiamo dal sottolineare come il Concerto sia passato, nel corso degli anni, sia in onda sulla Rai che su Mediaset. E’ stato trasmesso per la prima volta nel 1993, per tredici anni nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. E infatti, il titolo, in quei tempi, era “Natale in Vaticano” ed è stato trasmesso in tv dal 1993 al 1995 su Rai 1 e dal 1996 al 2005 su Canale 5.

L’anno seguente, nel 2006, il Concerto di Natale è tornato in onda sulla Rai ma è passato a Rai Due, per molti anni, fino al 2014. A quel punto, è cambiato anche il luogo dove si svolgeva l’evento, spaziando tra diverse località: : il Grimaldi Forum di Monte Carlo (2006), il Teatro Filarmonico di Verona (2007 e 2008), il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania (2009) e il Mediterranean Conference Center de La Valletta a Malta (2010). Infine, dal 2011 , la sede del concerto è diventata l’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Dopo essere andato in onda dal 2006 al 2014 sulla Rai, ecco nuovamente il passaggio sulle reti Mediaset. Dal 2015 la manifestazione torna ad essere trasmessa televisivamente su Canale 5. Nel 2017 il concerto va in onda nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. In questa edizione e in quella dopo, il concerto è condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Don Davide Banzato. Dal 2019 il concerto passa alla conduzione di Federica Panicucci sempre con la partecipazione di don Davide Banzato. Nel 2020 la sede del concerto torna ad essere l’Auditorium della Conciliazione di Roma, luogo dal quale andrà in onda anche questa sera, su Canale 5.

L’evento è stato registrato il 16 dicembre 2021 e, anche quest’anno, vedere la presenza di artisti italiani e internazionali. Ci saranno artisti e musicisti dall’Italia ma anche straniere sotto la direzione dell’Orchestra Italiana del Cinema. La Direzione e le orchestrazioni sono del M° Adriano Pennino.

Ecco il cast del Concerto di Natale 2021. Tra i primi annunciati, 2Cellos e Anggun. Presenti anche Enrico Ruggeri e Rita Pavone insieme ad Arianna, Bugo, Federico Rossi, Francesca Michielin e Serena Menarini. Hanno confermato la loro presenza anche Emma Muscat e Shaggy. A loro si aggiungono Andrea Griminelli oltre a Giò Di Tonno. Infine Ian Anderson e Jimmy Sax.

Nel corso degli anni sono stati numerosissimi gli artisti che hanno partecipato a questo evento. Ve ne citiamo solo alcuni: Lucio Dalla (nella prima edizione del 1003), Pooh, Giorgia, Andrea Bocelli, Enya, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Al Bano, Renato Zero, Bryan Adams, The Corrs, Tiziano Ferro, Gianni Morandi, Skin, Riccardo Cocciante.

Anche i conduttori alla guida del Concerto di Natale, si sono altalenati fra di loro. La prima edizione venne presentata da Elisabetta Gardini mentre, nel 1994, fu Virna Lisi. Poi seguirono Lorella Cuccarini, Cristina Parodi, Gerry Scotti, Mara Venier, Monica Leofreddi e Lorena Bianchetti. Dal 2019 è Federica Panicucci alla guida.