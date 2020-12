Questa sera, in prima serata su Canale 5, appuntamento con il consueto Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci.

L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Ecco gli ospiti che si esibiranno sul palco: Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca, Ron, Renato Zero, insieme a star internazionali come Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone), Amy Macdonald (Scozia). Gli artisti si esibiranno in alcuni dei più celebri brani tipici delle tradizioni delle festività di Natale.

Insieme a Federica Panicucci, sul palco, salirà anche Don Davide Banzato.

L’evento è legato a fini benefici e di sensibilizzazione. Obiettivo di questa edizione dell’evento sostenere il progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!”, per rispondere concretamente all’emergenza sociale ed educativa provocata dalla pandemia del COVID-19. Missioni Don Bosco Onlus affronta l’emergenza covid-19 con progetti in 55 Paesi, raggiungendo circa 10.674.00 persone in oltre quasi 560.000 famiglie. La loro azione si svolge attraverso programmi di sensibilizzazione, distribuzione di generi alimentari e di mascherine, assistenza per la didattica e l’accoglienza.

Gli aiuti si sono concentrati nelle aree maggiormente colpite dalla pandemia, attraverso un’azione capillare in tutto il sud del mondo. La Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes si è occupata di arginare i rischi psicologici che la pandemia ha causato per giovani e anziani. Promuovendo la Cultura dell’Incontro, la Fondazione ha sviluppato un processo di sostegno alla salute emozionale delle categorie più deboli. Questo lavoro costante, al fianco di importanti istituzioni internazionali nell’ambito educativo, ha portato a sviluppare in questi mesi più di dieci incontri virtuali e globali dei giovani sul Covid-19, che ha visto la partecipazione di 1500 studenti in oltre 60 città diverse.

Durante la serata saranno ospiti anche l’atleta pluripremiata Fiona May e il calciatore campione del mondo Gianluca Zambrotta.

L’evento, registrato alcuni giorni fa, vede Roberto Cenci alla regia.