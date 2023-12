Lunedì 1° gennaio 2024, su Rai 1, ci sarà il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, giunto alla ventunesima edizione.

Il Concerto di Capodanno 2024 di Venezia è un evento realizzato in co-produzione con Rai Cultura, a cura di Claudia Tarantino, con la regia televisiva firmata da Fabrizio Guttuso Alaimo.

Di seguito, trovate tutte le informazioni per seguirlo in diretta tv.

Concerto di Capodanno Venezia 2024 in tv

Il tradizionale Concerto di Capodanno di Venezia va in onda lunedì 1° gennaio 2024 a partire dalle ore 12:20 in diretta su Rai 1. Il concerto verrà replicato alle ore 17:15 su Rai 5.

Il concerto sarà trasmesso in versione integrale su Rai Radio3, lunedì 1° gennaio 2024, alle ore 20.30 e su Rai5, giovedì 8 febbraio 2024.

Concerto di Capodanno Venezia 2024: direttore e cast

L’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia per il Concerto di Capodanno 2024 sarà diretta da Fabio Luisi.

Fabio Luisi, italiano nato a Genova nel 1959, nel corso della sua carriera, ha diretto l’Orchestra Filarmonica di Graz, la Tonkünstler-Orchester di Vienna, la MDR Sinfonieorchester di Lipsia, l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestra Sinfonica di Vienna, la Danish National Symphony Orchestra e la Dallas Symphony Orchestra. È stato direttore musicale della Staatskapelle Dresden e della Semperoper di Dresda, del Festival della Valle d’Itria a Martina Franca e del Maggio Musicale Fiorentino, direttore principale del Metropolitan Opera House e General Music Director dell’Opera di Zurigo.

Le arie, i duetti e i passi corali sono interpretati dai solisti Eleonora Buratto (soprano) e Fabio Sartori (tenore), e dal Coro del Teatro La Fenice, preparato dal maestro Alfonso Caiani.

I momenti di danza vedranno protagonisti gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, su coreografie di Frédéric Olivieri.

Concerto di Capodanno Venezia 2024: programma

Il programma musicale si compone in due parti: la prima parte è esclusivamente orchestrale mentre la seconda parte è dedicata al melodramma con arie e passi corali. Solo la seconda parte sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in differita su Rai 5.

Dal sito ufficiale del Teatro La Fenice, vi riportiamo il programma del Concerto di Capodanno:

Prima parte

Johannes Brahms

Sinfonia n. 2 in re maggiore Op. 73

Seconda parte

Giuseppe Verdi

I due Foscari “Alla gioia… Tace il vento, è questa l’onda”

Giacomo Puccini

Manon Lescaut Intermezzo

Tosca “E lucean le stelle”

Tosca “Vissi d’arte”

Giuseppe Verdi

La traviata “Di Madride noi siam mattadori”

Che spettacolo la TV

Omaggio ai settant’anni della televisione italiana

Guglielmo Tell (apertura della trasmissione) – Tg1 – Carosello – Che tempo fa Studio Uno – Pinocchio – Gian Burrasca – Eurovisione

Giacomo Puccini

Madama Butterfly Coro a bocca chiusa

Madama Butterfly “Un bel dì vedremo”

Turandot “Nessun dorma”

Amilcare Ponchielli

La Gioconda Danza delle ore

Giuseppe Verdi

Nabucco “Va pensiero sull’ali dorate”

Giacomo Puccini

Turandot “Padre augusto”

Giuseppe Verdi

La traviata “Libiam ne’ lieti calici”