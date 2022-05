Con il cuore nel nome di Francesco con Carlo Conti su Rai1, ecco gli ospiti

Torna l’appuntamento con il programma di solidarietà Con il cuore nel nome di Francesco in diretta da Assisi, patria di San Francesco. Carlo Conti chiude ogni anno la sua stagione televisiva da Assisi dove conduce questo appuntamento musicale dedicato a raccogliere fondi per i più poveri ed essere vicini a coloro che più soffrono nel mondo. La data di questo importante evento di solidarietà è venerdì 10 giugno, manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai1 in prime time.

Dopo due edizioni penalizzate dalla pandemia, la piazza di Assisi sarà colma di gente il prossimo 10 giugno per applaudire gli artisti che prenderanno parte a questo evento solidale e qui su TvBlog siamo in grado di anticipare coloro che animeranno musicalmente quella serata di Assisi e su Rai1. La serata, un po’ come è accaduto nelle ultime edizioni, vedrà in campo pochi ospiti musicali che però saranno protagonisti di piccoli concerti, ognuno di loro infatti proporrà 4/5 pezzi del loro repertorio, vediamo insieme allora chi ci sarà.

Partiamo da Nek, che potremmo vedere alla guida del nuovo varietà sugli artisti di strada in onda questa estate su Rai2, ovvero Dalla strada al palco. Con Carlo Conti poi sul palco di Assisi ci sarà anche Francesco Gabbani, fresco conduttore televisivo ed in campo questa estate con il suo nuovo pezzo “Volevamo solo essere felici“. La terza voce di Con il cuore nel nome di Francesco 2022 protagonista di un mini concerto sarà quella di una donna, ovvero di Malika Ayane, mentre il quarto ospite della serata non sarà un cantante ma un attore, si tratta di Raoul Bova, grande protagonista delle fiction delle due reti ammiraglie.

Sulla Rete 1 è in onda con Don Matteo, dopo aver ereditato in qualche modo il ruolo di protagonista della fiction momentaneamente lasciato da Terence Hill e su Canale 5 dove è fra gli interpreti del lavoro corale Giustizia per tutti, per altro prodotto da lui stesso. Ecco dunque gli ospiti e i protagonisti della diretta dell’edizione 2022 di Con il cuore nel nome di Francesco, diretta e condotta da Carlo Conti, in onda venerdì 10 giugno in prima serata su Rai1.