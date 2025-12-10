Compleanno Bianca Berlinguer: arriva il “regalo” in diretta di Mauro Corona
Mauro Corona ha fatto un regalo inaspettato alla sua amica Bianca Berlinguer in occasione del suo compleanno.
Bianca Berlinguer ha spento le sue 66 candeline e ha festeggiato nello studio di È sempre Cartabianca, il programma di Rete 4 che vede la speciale partecipazione di Mauro Corona. Nata a Roma nel 1959, la conduttrice è figlia di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti e, da giovanissima, si è diplomata al liceo classico. In seguito ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza.
Un regalo inaspettato nello studio di È sempre Cartabianca
L’amicizia tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona
La conduttrice di Cartabianca ha un legame, professionale e privato, molto stretto con Mauro Corona, ormai un volto televisivo fisso della sua trasmissione. I due rappresentano infatti uno dei binomi più inattesi e più efficaci del panorama televisivo italiano recente. Il loro rapporto è fatto di battibecchi affettuosi e frecciate in diretta che divertono il pubblico. Nonostante i litigi televisivi, tra i due c’è sempre stata una profonda stima e lealtà.