Compleanno Bianca Berlinguer: arriva il “regalo” in diretta di Mauro Corona

Bianca Berlinguer ha spento le sue 66 candeline e ha festeggiato nello studio di È sempre Cartabianca, il programma di Rete 4 che vede la speciale partecipazione di Mauro Corona. Nata a Roma nel 1959, la conduttrice è figlia di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti e, da giovanissima, si è diplomata al liceo classico. In seguito ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Roma La Sapienza.

Un regalo inaspettato nello studio di È sempre Cartabianca

La conduttrice del programma Mediaset ha compiuto gli anni e, per l’occasione, il suo amico e collega Mauro Corona le ha preparato una bellissima sorpresa. L’alpinista ha infatti preparato la melodia “Tanti auguri“, che ha suonato con lo strumento dell’armonica. “Buonasera Mauro, come sta?“, ha esordito Berlinguer. Lui ha replicato: “Sto benissimo, aspetti un secondo Bianchina“. Ha così iniziato a suonare il brano, davanti all’evidente commozione – e imbarazzo – di Bianca Berlinguer. “Grazie, sono emozionata, mi sto emozionando” – ha detto poi la presentatrice – “per gli auguri che mi ha suonato con l’armonica“.

“Se vuole, gliela ripeto“, ha continuato Corona. “Va bene, la ripeta“, ha detto sorridendo la festeggiata. Lo scrittore si è quindi lasciato andare ad una seconda interpretazione del brano. Un momento unico e speciale che ha anche commosso il pubblico a casa.

L’amicizia tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

La conduttrice di Cartabianca ha un legame, professionale e privato, molto stretto con Mauro Corona, ormai un volto televisivo fisso della sua trasmissione. I due rappresentano infatti uno dei binomi più inattesi e più efficaci del panorama televisivo italiano recente. Il loro rapporto è fatto di battibecchi affettuosi e frecciate in diretta che divertono il pubblico. Nonostante i litigi televisivi, tra i due c’è sempre stata una profonda stima e lealtà.