Commenti sessisti in Rai durante i Mondiali di nuoto: provvedimento disciplinare per due telecronisti

Commenti sessisti in Rai durante il nuovo? Il caso è montato in pochi minuti, grazie ai telespettatori più attenti dei Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023 che si stanno svolgendo in questi giorni nella città giapponese di Fukuoka. Questa mattina, durante la telecronaca della finale dei mondiali del trampolino femminile sincronizzato, i due telecronisti che stavano commentando la gara su Rai Play 2, Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, si sarebbero resi protagonisti di uno spettacolo indecente e per questo sono stati prontamente denunciati alla Rai dai telespettatori che stavano seguendo la gara in diretta.

A denunciare pubblicamente i commenti sessisti in Rai durante il nuovo, e alla stessa Rai con una PEC, è stato l’utente di Twitter defrogging, secondo il quale Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi si sarebbero lanciati a più riprese, durante il commento della gara, in commenti sessisti e razzisti rivolti alle nuotatrici impegnate in Giappone.

Tra le espressioni che ho distintamente udito, trascrivo quasi pedissequamente:

“Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano.”

“Le olandesi sono grosse.”

“Come la nostra Vittorioso” (tuffatrice italiana romana, ndr)

“Eh.”

“E grande eh.”

“Ma tanto a letto sono tutte alte uguali.”

“Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si…?”

“La si tocca?”

“La si pizzica.”

“Si La Do.”

“E questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre.”

“lo sapevo che continuava, Si La Do, Sol Sol Fa.

Aggiungo che ci sono stati ulteriori commenti inappropriati sull’agilità delle tuffatrici, alludendo al loro contorsionismo a letto, nonché alle sincronette, sempre tra le 7.45 e le 8.30 ora italiana.

Io la PEC alla Rai l'ho scritta davvero perché ci sono dei limiti e credo che oggi siano stati ripetutamente superati. #fukuoka2023 pic.twitter.com/0nFuEAJ09K — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

Commenti sessisti Rai nuoto. Dov’è l’audio incriminato?

Oltre ai commenti sessisti denunciati dall’utente, i due telecronisti si sono lanciati anche in commenti di stampo razzista, come documentato da un breve video che ha iniziato a circolare su Twitter dalle prime ore di oggi.

Intanto posso portarvi prova documentata dell'uscita sugli stereotipi cinesi da parte della telecronaca Rai, per il dispiacere di @erprofeta2 che mi accusa di stare inventando presumo 🙂 #fukuoka2023 pic.twitter.com/75QCHidBot https://t.co/tTgMQwXL3o — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

Audio e video dei commenti sessisti, invece, al momento non ce ne sono perchè, come denunciato dagli utenti che hanno assistito in diretta all’indegno spettacolo, i commenti sarebbero stati pronunciati dai due telecronisti “tra la finale dell’eliminatoria maschile e l’inizio di quella femminile su Rai Play 2, prima che partisse la diretta recuperabile anche su Rai Play. I due, sempre secondo la denuncia dei telespettatori, pensavano di essere fuori onda in quel momento anche se ufficialmente collegati in diretta.

Commenti sessisti Rai nuoto. La conferma, implicita, del diretto interessato

Il giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, interpellato dal Corriere Della Sera, ha subito preso le distanze da quanto accaduto, negando di aver pronunciato quelle parole: “Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette”.

Se è vero che al momento non è possibile recuperare gli audio e i video incriminati, è altrettanto vero che in casa Rai hanno a disposizione tutto il necessario per fare le verifiche del caso e per questo, in giornata, è prontamente arrivata la replica ufficiale dell’azienda.

La Rai ha fatto sapere di aver avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi. In mattinata è arrivato anche il commento del nuovo Amministratore Delegato Roberto Sergio: “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”.

In attesa che vengano fatti tutti gli accertamenti del caso, da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

Lorenzo Leonarduzzi e il precedente per commenti sessisti in Rai

Non è la prima volta che Lorenzo Leonarduzzi finisce al centro di una polemica per frasi pronunciate durante una telecronaca. Neanche tre anni fa il caso a Viale Mazzini era esploso quando il giornalista, al termine del rally di Monza dell’8 dicembre 2020, nel commentare la vittoria del pilota francese Ogier contro Ott Tänak, a microfono aperto aveva dichiarato: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘Donna nanak tutta Tanak”.

Dopo esser stato travolto dalle polemiche, Leonarduzzi aveva provato a minimizzare l’accaduto: “Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne”. Oggi, a quasi tre anni di distanza, il giornalista ci è ricascato e la sua difesa è stata la stessa: “Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere e pronunciate fuori onda mentre chiacchieravo col collega. Sono già stato vittima un paio di anni fa di un incidente increscioso, a maggior ragione ora sto particolarmente attento a quello che dico. Non voglio che la mia professionalità venga macchiata da queste situazioni”.