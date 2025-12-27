Commedia romantica d’altri tempi e cast stellare: il nuovo film Netflix sarà girato nel sud Italia

Il film, diretto dal pluripremiato regista Daniel Roher (Navalny), racconta la storia di una coppia che si rifugia nella splendida località turistica per una fuga romantica. La trama rimane avvolta nel mistero, ma il titolo e le prime informazioni suggeriscono che il film esplorerà le dinamiche di una relazione tra due persone che, lontano dalla frenesia della vita quotidiana, cercano di ritrovare il proprio equilibrio emotivo.

La sceneggiatura, firmata da Alessandro Tanaka e Briana Gatewood, ha catturato l’attenzione dei due importanti protagonisti, che si sono subito innamorati della storia e hanno accettato di interpretare i protagonisti. Con l’approvazione delle due stelle, Netflix ha deciso di accelerare la produzione del film, e le riprese sono già in fase di sviluppo.

Un’attesa commedia romantica

Dopo aver spaziato tra ruoli drammatici e thriller intensi, Matthew McConaughey sta per fare il suo ritorno al mondo delle commedie romantiche con Positano, una nuova pellicola Netflix che lo vedrà recitare accanto a Zoe Saldana. Il film, che prende il nome dalla pittoresca cittadina costiera italiana, promette di essere un’escape romantica in grado di conquistare il pubblico, mescolando l’affascinante atmosfera di Positano con la magia dei sentimenti e delle relazioni.

Matthew McConaughey è stato uno dei volti più amati delle commedie romantiche degli anni 2000, conquistando il pubblico con film come Prima o poi mi sposo accanto a Jennifer Lopez, Come farsi lasciare in dieci giorni con Kate Hudson e La rivolta delle ex con Jennifer Aniston. Negli ultimi anni, però, l’attore ha deciso di allontanarsi da questo genere per abbracciare ruoli più intensi e drammatici, come nel pluripremiato Dallas Buyers Club, nel visionario Interstellar di Christopher Nolan e nel recente thriller The Lost Bus. Tuttavia, il richiamo delle commedie romantiche è troppo forte, e McConaughey sembra pronto a tornare alle sue radici.

Al fianco di McConaughey ci sarà Zoe Saldana, altra star di Hollywood che, dopo aver conquistato i cuori del pubblico con ruoli iconici in Avatar e Guardiani della Galassia, torna a lavorare con Netflix dopo il successo del film musicale Emilia Perez. Saldana, attualmente impegnata con Avatar: Fuoco e Cenere, ha deciso di unire il suo talento a quello di McConaughey per questa nuova avventura romantica.

Per McConaughey, Positano rappresenta il suo secondo progetto dopo il ritorno sulla scena cinematografica con The Lost Bus, che ha segnato la sua ripresa dopo una pausa dal mondo della recitazione. Per Saldana, invece, il film segna una nuova collaborazione con Netflix, dopo la sua partecipazione al film Emilia Perez, che le è valsa il premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista. L’attrice ha anche ripreso il ruolo di Neytiri nella saga di Avatar e ha recentemente concluso la sua avventura come Gamora in Guardiani della Galassia.